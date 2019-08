Samuel Girard : « Je vais les gâter »

Guillaume Lefrançois

La Presse La Presse Suivre @glefrancoislp Pour bien des raisons, Samuel Girard est un cas particulier parmi les joueurs de la Ligue nationale.

D'abord, par sa taille, parce que des défenseurs de 5 pi 10 po et 180 lb, ça ne court pas les rues. Il n'est pas le seul, et la nouvelle identité de la LNH ouvrira la porte aux défenseurs de petit format, mais ils demeureront l'exception bien plus que la règle. Ensuite, par sa provenance géographique, parce que les joueurs avec un accent jeannois aussi prononcé que celui de Girard sont plutôt rares. Enfin, par ses origines modestes. Le hockey d'élite devient de plus en plus difficile d'accès pour les familles aux revenus peu élevés. Hockey Canada avait commandé une étude sur la question en 2012, qui révélait que les parents de joueurs de hockey mineur avaient un revenu 15 % supérieur à la médiane. L'inscription, les tournois, l'équipement, c'est une chose. Mais viennent ensuite les cours de patinage, le perfectionnement, les écoles de hockey, autant de façons d'obtenir un avantage compétitif, pour peu qu'on puisse se l'offrir. Alors quand on demande à un joueur de la LNH ce que ses parents font dans la vie, il est rare d'entendre des réponses comme celle que Girard, 21 ans, nous a donnée hier. « Ma mère est gardienne en milieu familial. Mon père conduit des lifts chez Résolu à Saint-Prime. » L'histoire de Girard est maintenant bien connue. La famille ayant seulement les moyens de payer une inscription, le frère aîné de Samuel, Jérémy, a renoncé à sa saison midget AAA pour permettre à Samuel de vivre son rêve.

Agrandir Samuel Girard PHOTO STAN SZETO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS

Le fil des événements des dernières années prouve que la décision a été la bonne, mais il y a des jours, comme hier, où c'est encore plus évident. L'Avalanche du Colorado a annoncé hier matin que Girard avait signé une entente de sept ans, d'une valeur totale de 35 millions de dollars, qui sera valide à compter de 2020. Alors, 35 millions de dollars, ça signifie quoi pour toi ? « Ça représente beaucoup de travail. J'ai travaillé fort quand j'étais jeune et encore aujourd'hui, a-t-il répondu, en entrevue avec La Presse. J'ai un bon agent et plein de bon monde autour de moi, qui vont me conseiller et qui vont s'assurer que je fasse attention à cet argent. »

« Je vais penser à ma famille, à mes parents, qui ont toujours travaillé fort pour que je puisse atteindre mon rêve. » - Samuel Girard

« Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, mais c'est sûr que je vais penser aux membres de ma famille. Je vais les gâter un peu ! » Girard prévoit retourner à Denver à la fin d'août afin de se préparer pour l'ouverture du camp. En attendant, il passe son été à Châteauguay, où il fait son entraînement sur la patinoire et en gymnase. Mais il compte bien retourner parmi ses proches pour célébrer le contrat. « En août, je vais m'arranger pour descendre une fois au Lac. J'ai moins de temps, car je commence à patiner de plus en plus souvent. Mais on va se trouver un trou dans l'horaire pour aller souper avec la gang ! » Nouveau rôle en vue Voilà seulement trois ans que Girard a été repêché, et sa carrière est déjà très mouvementée. Il y a trois ans, il a été sélectionné au 47e rang par les Predators de Nashville. Depuis, il a eu le temps de faire partie de la transaction à trois équipes qui a envoyé Matt Duchene du Colorado à Ottawa, et s'est établi comme un pilier de la défense de l'Avalanche. Et voilà maintenant ce contrat à long terme.

« Ça va tellement vite. Mon agent est arrivé avec ça. Ça a peut-être pris une semaine et le contrat était réglé. Ça se fait vraiment vite, t'as pas le temps d'y penser. J'ai été repêché il y a trois ans, je signe à long terme. Je suis vraiment content. » - Samuel Girard