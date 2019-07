 Après un an en poste, le DG du Wild Paul Fenton est congédié 

« Après avoir longuement réfléchi à cette décision difficile, j'ai informé Paul aujourd'hui qu'il ne figurait plus dans les plans de notre organisation, a déclaré Leipold. Je crois que nous avons une bonne équipe de hockey, une équipe qui luttera pour une place en séries cette année, et j'ai hâte d'engager un directeur général qui nous aidera à remporter la Coupe Stanley. J'aimerais remercier Paul pour le temps qu'il a passé avec le Wild, et je lui souhaite du succès pour la suite de sa carrière. »

Le Wild a précisé qu'il entamera immédiatement le processus d'embauche du prochain directeur général. Entre-temps, le directeur général adjoint, Tom Kurvers, sera le directeur général par intérim.

Pendant son court séjour avec le Wild, Fenton a permis à l'équipe de mettre un terme à une séquence de six saisons dans participation aux séries éliminatoires. Il en a profité pour démanteler le noyau de l'équipe, en échangeant notamment Charlie Coyle, Mikael Granlund et Nino Niederreiter avant la date limite des transactions. Coyle et Niederreiter ont connu de bons moments avec les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline, respectivement.

Avant de se joindre au Wild, Fenton était le bras droit du directeur général des Predators de Nashville David Poile.