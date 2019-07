 Un premier Hispanique propriétaire d'une équipe de la LNH 

L'équipe a annoncé lundi que Meruelo a finalisé la transaction avec Andrew Barroway pour devenir le propriétaire majoritaire des Coyotes.

Fils d'immigrants cubains, Meruelo devient ainsi le premier Hispanique ayant des parts majoritaires d'une équipe dans l'histoire de la LNH.

«C'est un moment incroyable pour moi et ma famille, a dit Meruelo, par communiqué. Les Coyotes se préparent à réaliser de grandes choses, sur la glace et en dehors. Je veux continuer de promouvoir l'essor du hockey dans le désert, et je m'engage à présenter un club qui sera une fierté pour nos partisans passionnés, nos loyaux partenaires et pour tout l'Arizona.»

Le conseil des gouverneurs de la LNH a approuvé la vente en juin.

Milliardaire de 55 ans, Alex Meruelo a fondé son groupe éponyme, basé en Californie, avec des racines remontant à 1986.

Le portefeuille d'activités de Meruelo comprend l'immobilier, des casinos, des stations de télé et de radio et des services de restauration.

Barroway a acheté une part majoritaire des Coyotes en 2014 et en est devenu l'unique propriétaire en 2017, après le rachat de ses partenaires.

Les Coyotes ont connu plusieurs propriétaires depuis leur déménagement de Winnipeg en 1996, y compris un passage de quatre ans où ils étaient gérés par la LNH.