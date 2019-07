 Les Sénateurs obtiennent Artem Anisimov des Blackhawks 

Anisimov, qui est âgé de 31 ans, a marqué 15 buts et amassé 22 mentions d'assistance en 78 rencontres la saison dernière avec les Hawks.

Le hockeyeur de six pieds, quatre pouces et 198 livres a inscrit 163 buts et récolté 184 mentions d'aide en 703 rencontres en carrière dans la LNH avec les Rangers de New York, les Blue Jackets de Columbus et les Blackhawks. Il a également réussi huit buts et ajouté neuf mentions d'aide à sa fiche en 43 rencontres éliminatoires.

Anisimov a été sélectionné en deuxième ronde, 54e au total, par les Rangers lors du repêchage de la LNH en 2006.