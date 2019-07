Les Bruins s'entendent avec Danton Heinen

Les Bruins de Boston ont accordé un contrat de deux saisons d'une valeur moyenne annuelle de 2,8 millions US à l'attaquant Danton Heinen, qui était joueur autonome avec compensation.

Âgé de 24 ans, Heinen a récolté 11 buts et 23 aides en 77 matchs avec les Bruins la saison dernière. Il a ajouté deux buts et six aides en 24 rencontres au cours des séries éliminatoires.

Il a connu sa meilleure campagne en tant que recrue en 2017-18, accumulant 16 buts et 31 aides en 77 parties.

Heinen a été choisi par les Bruins en quatrième ronde, 116e au total, lors du repêchage de 2014.