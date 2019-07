Les Hurricanes officialisent l'entente avec Sebastian Aho

« Je suis reconnaissant au Canadien de Montréal et à leur offre, mais mon espoir a toujours été de pouvoir retourner avec les Hurricanes, a fait savoir Aho dans un message diffusé sur son compte Twitter dimanche. En tant que joueur autonome avec restriction, mes options étaient limitées pour faire avancer le dossier et en arriver à une entente. Il a toujours été important pour moi d'être sur la glace lors du premier jour du camp d'entraînement.

«Cette situation a été difficile pour moi et ma famille, et je suis content que ce soit terminé. Nous avons un jeune groupe de joueurs en Caroline, et j'ai hâte d'y être avec mes coéquipiers pour me mettre au travail. J'aime jouer à Raleigh et je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir continuer ce que nous avons commencé la saison dernière. »

Sebastian Aho a conclu la dernière saison avec une récolte de 30 buts et 53 aides, pour un total de 83 points en 82 rencontres.