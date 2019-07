 Canadien: Ben Chiarot, futur partenaire pour Jeff Petry? 

Le Canadien était à la recherche d'un défenseur gaucher, et c'est Ben Chiarot qui s'avère l'heureux élu.

Chiarot, un ancien des Jets de Winnipeg qui était joueur autonome depuis lundi, a obtenu un contrat de trois ans pour une moyenne salariale de 3,5 millions de dollars, selon ce que le club montréalais a annoncé jeudi matin.

Ce défenseur de 28 ans avait été un choix de quatrième tour (le 120e au total) par les Thrashers d'Atlanta au repêchage de 2009.

«Les discussions n'ont pas pu aboutir entre moi et les Jets, et j'aimais bien la possibilité de jouer pour le Canadien, a expliqué le nouveau joueur du Canadien en conférence téléphonique, en début d'après-midi. À mes yeux, un match de hockey le samedi soir au Centre Bell, il n'y a rien de mieux.»

Chiarot a déjà eu une franche discussion avec la direction du Canadien, et pour le moment, le plan serait de le faire jouer au sein du deuxième duo défensif du club, à la gauche de Jeff Petry.

«Nous ne sommes qu'en juillet et il est encore tôt, mais j'en ai parlé avec Claude (Julien) et c'est un scénario qui pourrait être le bon... Avec (Petry), je pense que ça pourrait cadrer à la perfection. Mais il est tôt et il faut tout d'abord voir un peu ce qui va arriver lors du camp d'entraînement.»

Le nouveau défenseur, qui a demandé à prendre le numéro 8 chez le Canadien, devrait jouer le même style de jeu qui a fait son succès dans le maillot des Jets de Winnipeg. «On s'attend à ce que je sois un joueur robuste, difficile à affronter, un joueur imposant dans son territoire», a-t-il résumé.

Ben Chiarot vient de compléter sa cinquième saison avec les Jets de Winnipeg, là où il a disputé une moyenne de 18 minutes et 37 secondes de temps de jeu par rencontre la saison dernière.

Il a de plus connu sa meilleure saison sur le plan offensif en 2018-19, avec une récolte de 20 points (5 buts et 15 aides) en 78 matchs, pour aller avec un différentiel de +6.