Charles Hudon se dirige vers l'arbitrage

Selon l'agent Allain Roy, le joueur québécois se prépare à déposer sa demande d'arbitrage avant la date limite prévue, soit demain.

Il n'est pas rare qu'une entente puisse survenir avant qu'un tel dossier ne se retrouve devant un arbitre, mais si le Canadien et le clan Hudon ne peuvent parvenir à s'entendre, l'arbitrage deviendrait alors nécessaire pour trancher. Dans la LNH, la plupart des cas d'arbitrage sont entendus au mois d'août.

Hudon, qui demeure joueur autonome avec compensation, a déjà refusé une offre qualificative à deux volets de la part du Canadien le 18 juin. Selon Allain Roy, ce refus ne signifie pas nécessairement que le divorce est imminent entre les deux parties, contrairement à ce que l'on pourrait croire.

« Il y a tout le temps des joueurs qui refusent des offres comme celle-là, ça n'a rien de neuf, a dit l'agent en entrevue téléphonique avec La Presse. Il y a eu des cas similaires récemment. Une fois que le joueur est qualifié, ça lui garantit un contrat.

« Si on se rend devant un arbitre plus tard cet été, le Canadien va présenter une liste de joueurs qui ont des contrats qu'ils jugent comparables à celui qu'ils proposent à Charles, et on va faire de même de notre côté. Normalement, l'arbitre trouve un terrain d'entente à mi-chemin entre les deux propositions. »

« Il y a de l'intérêt pour lui »

Il y a aussi toujours la possibilité d'une transaction dans ce dossier. Selon Allain Roy, la cote de Charles Hudon est encore très bonne dans le milieu de la LNH, même si la dernière saison s'est avérée difficile pour son client.

« Je sais qu'il y a de l'intérêt pour lui, il y a beaucoup d'équipes qui le veulent. On ne sait pas ce qui va arriver. Le dossier de Sebastian Aho a ralenti les choses chez le Canadien, et maintenant, on va voir ce qui va arriver avec Charles. Le Canadien peut échanger ses droits. »