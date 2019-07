Sebastian Aho restera en Caroline

Ainsi, après avoir soumis une offre hostile à Sebastian Aho lors de la journée d'ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi, le Canadien se retrouve aujourd'hui exactement au même point: sans un marqueur de premier plan. Mardi, les Hurricanes de la Caroline ont annoncé qu'ils allaient égaler l'offre du Canadien, sans pour autant préciser quand ils allaient le faire, eux qui ont encore jusqu'au 8 juillet pour y arriver.

Dans l'immédiat, Aho se retrouvera donc avec un nouveau contrat de cinq saisons et 42,25 millions de dollars au total, soit une moyenne annuelle de 8,454 millions de dollars.

«On avait fait savoir qu'on allait égaler n'importe quelle offre dans ce dossier, son agent le savait et le reste du monde le savait aussi, a expliqué Don Waddell, le directeur général des Hurricanes, lors d'une conférence téléphonique en début d'après-midi. Nous avions déjà discuté lors du repêchage à Vancouver et notre offre n'était pas si loin (de l'offre hostile du Canadien). Probablement que ça n'allait pas assez vite au goût de l'agent d'Aho et il a réussi à faire avaler à quelqu'un d'autre que nous n'allions pas être en mesure d'égaler une offre hostile.»

À plusieurs reprises lors de cette conférence téléphonique, d'ailleurs, la direction des Hurricanes a décoché quelques flèches à l'endroit de l'agent d'Aho, Gerry Johannson. Thomas Dundon, le propriétaire du club, s'est également ouvertement interrogé sur la stratégie du Canadien dans cette affaire.