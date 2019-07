Sebastian Aho: les Hurricanes égaleront l'offre du CH

Les Hurricanes de la Caroline ont confirmé mardi midi qu'ils égaleront l'offre hostile du Canadien pour l'attaquant et joueur autonome avec compensation Sebastian Aho.

«La décision était facile à prendre, a déclaré le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Sebastian est un des meilleurs joueurs de la ligue et il est la pièce maîtresse de nos plans. Nous avons maintenu le contact avec lui tout au long du processus et il est clair qu'il souhaite jouer à Raleigh et faire partie de cette organisation.