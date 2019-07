Blue Jackets: un casse-tête à réassembler

Les Blue Jackets de Columbus ont vu trois de leurs meilleurs joueurs accepter les offres d'autres formations lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes et n'ont pas encore comblé beaucoup de trous dans leur formation.

Mitch Stacy Associated Press Columbus

Quand la poussière est retombée lundi, plusieurs questions ont été soulevées concernant la capacité du directeur général Jarmo Kekalainen à réassembler un groupe suffisamment bon pour que les Blue Jackets participent aux séries éliminatoires pour une quatrième saison consécutive.

Les succès de l'équipe en 2019-20 dépendront des joueurs qui prendront la relève à l'attaque après le départ d'Artemi Panarin. Il faudra aussi que le gardien réserviste de la saison dernière Joonas Korpisalo - ou quelqu'un d'autre - soit presque aussi bon que le double lauréat du trophée Vézina Sergei Bobrovsky.

Panarin a accepté un contrat de sept saisons et 81,5 millions US avec les Rangers de New York. Bobrovsky a rejoint les rangs des Panthers de la Floride après sept saisons chez les Blue Jackets, tandis que Matt Duchene, une acquisition clé en février, a opté pour les Predators de Nashville.

L'attaquant Ryan Dzingel, le défenseur Adam McQuaid et le gardien Keith Kinkaid - tous acquis à la date limite des transactions - sont aussi devenus joueurs autonomes sans compensation. Les Blue Jackets ont même perdu leur président John Davidson, qui a accepté un poste chez les Rangers.