Les Rangers mettent la main sur Artemi Panarin

La Presse canadienne Les Rangers de New York ont réussi à convaincre l'un des principaux joueurs autonomes disponibles à se joindre à eux, mettant sous contrat l'ailier Artemi Panarin.

Les Rangers ont confirmé son embauche environ une heure après l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Les Islanders de New York et les Panthers de la Floride figuraient également parmi les équipes voulant s'assurer les services de Panarin. Panarin a récolté 116 buts et 204 mentions d'aide en 322 matchs en saison régulière avec les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus. Il a amassé un sommet personnel de 87 points la saison dernière à Columbus. Les Panthers donnent 70 millions à Sergei Bobrovsky

Agrandir Sergei Bobrovsky PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Carey Price n'est plus l'unique gardien de but à 10 millions dans la Ligue nationale de hockey. Sergei Bobrovsky a lui aussi fait sauter la banque en acceptant une offre de sept ans et 70 millions US de la part des Panthers de la Floride. Le gardien qui aura 31 ans au moment où commencera la prochaine saison est un vétéran de neuf campagnes dans la Ligue nationale, dont les sept dernières avec les Blue Jackets de Columbus, où il a remporté ses deux trophées Vézina. En 457 matchs, le Russe a signé 255 victoires contre 153 revers et 37 autres en prolongation ou tirs de barrage. Il a maintenu une moyenne de 2,41 et un taux d'efficacité de ,921. Ses statistiques sont moins éloquentes en séries, où il n'a atteint le deuxième tour qu'une fois en carrière. En 34 rencontres, il a une fiche de 11-18 avec une moyenne de 3,14 et un taux d'efficacité de ,902. Il a amorcé sa carrière avec les Flyers de Philadelphie, qui l'avaient embauché à titre de joueur autonome en mai 2010. Les Canucks embauchent Tyler Myers et Jordie Benn

Agrandir Tyler Myers PHOTO TREVOR HAGAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Les Canucks de Vancouver ont obtenu des renforts à la ligne bleue par le biais du marché des joueurs autonomes, embauchant les défenseurs Tyler Myers, Jordie Benn et Oscar Fantenberg. Myers, qui est âgé de 29 ans, a accepté un contrat de cinq saisons d'une valeur totale de 30 millions US, tandis que Benn a signé un contrat de deux saisons et quatre millions. De son côté, Fantenberg a apposé son nom au bas d'un contrat d'une saison et 850 000 $. Myers a passé la dernière saison avec les Jets de Winnipeg, accumulant 31 points en 80 matchs. Sélectionné au 12e rang du repêchage de 2008 par les Sabres de Buffalo, Myers a récolté 74 buts et 191 aides en 635 rencontres dans la LNH. De son côté, Benn portait les couleurs du Canadien de Montréal depuis un peu plus de deux saisons. Il a établi des sommets personnels la saison dernière avec cinq buts et 22 points en 81 matchs. En 473 rencontres dans la LNH, Benn, âgé de 31 ans, a accumulé 22 buts et 88 aides.

Agrandir Jordie Benn PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Finalement, Fantenberg, 27 ans, a participé à 61 matchs la saison dernière avec les Kings de Los Angeles et les Flames de Calgary, marquant deux buts et autant d'aides. En 88 parties dans la LNH, il a récolté quatre buts et neuf aides. Le directeur général des Canucks, Jim Benning, avait répété au cours des derniers mois qu'il souhaitait améliorer sa brigade défensive. Le mois dernier, les Canucks ont consenti une prolongation de contrat de deux saisons et 12 millions au vétéran Alex Edler. Les Canucks espèrent aussi voir la recrue Quinn Hughes s'imposer. Le Wild embauche Mats Zuccarello

Agrandir Mats Zuccarello PHOTO JEFF CURRY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS