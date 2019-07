Les Leafs échangent Nikita Zaitsev aux Sénateurs

Les Maple Leafs de Toronto ont cédé le défenseur Nikita Zaitsev et l'attaquant Connor Brown aux Sénateurs d'Ottawa en retour des défenseurs Cody Ceci et Ben Harpur.

Les deux équipes ont également échangé des attaquants des ligues mineures, Michael Carcone passant aux Leafs et Aaron Luchuk prenant la direction de Toronto. Les Leafs ont également obtenu le choix de troisième ronde des Blue Jackets de Columbus au repêchage de 2020, acquis auparavant par les Sénateurs.

Les Maple Leafs cherchaient à se donner plus d'espace à sa masse salariale dans l'espoir d'offrir un nouveau contrat à l'attaquant vedette Mitch Marner.

Il reste cinq ans au contrat de sept ans de Zaitsev d'une valeur de 31,5 millions US. En raison d'un boni à la signature de trois millions qui doit lui être versé lundi, son salaire comptait pour 4,5 millions sous le plafond salarial en 2019-2020.

Le Russe, âgé de 27 ans, a réussi trois buts et a ajouté 11 passes en jouant une moyenne de 20:28 minutes par match la saison dernière.

Brown, âgé de 25 ans, a inscrit huit buts et 21 passes la saison dernière. Son salaire comptera pour 2,1 millions sur la masse salariale de l'équipe.

« Nous mettons la main sur deux joueurs très compétitifs que nous aimons bien, qui conviennent parfaitement au style de notre équipe, a précisé le directeur général Pierre Dorion des Sénateurs dans un communiqué. Les deux sont de vrais professionnels qui correspondent à la culture que nous voulons instaurer à Ottawa.

« Nikita est un défenseur physique qui tire de la droite, qui est intense, qui se place dans les espaces de tirs et bloque des tirs. Connor a marqué 20 buts dans la ligue et il excelle en échec-avant et en désavantage numérique. »

Cet échange permet à Zaitsev de retrouver l'entraîneur-chef D. J. Smith, un ancien adjoint à Toronto.

Ceci, âgé de 25 ans, a obtenu sept buts et 19 passes en 74 matchs la saison dernière. Originaire d'Ottawa, les Sénateurs l'ont réclamé en première ronde - 15e au total - au repêchage de 2012.

Harpur, âgé de 24 ans, a réussi un but et quatre passes en 51 matchs la saison dernière.

Ceci est joueur autonome avec compensation. Le salaire de Harpur comptera pour un montant de 725 000 $ US à la masse salariale de l'équipe la saison prochaine.

Luchuk a partagé la saison dernière entre le Beast de Brampton de l'ECL et le club de Belleville dans la Ligue américaine. Il a inscrit quatre buts et cinq mentions d'aide en 27 matchs avec le club-école des Sénateurs.

Jamais repêché, Carcone, âgé de 23 ans, a été mis sous contrat par les Canucks de Vancouver en juillet 2016. Il a passé trois saisons avec les Comets d'Utica de la LAH avant d'être cédé aux Maple Leafs en échange de Josh Leivo.

L'ailier droit a établi des sommets personnels pour les buts (20), les aides (24) et les points (44) en 62 matchs dans la Ligue américaine la saison dernière.