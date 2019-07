Bergevin a les coudées franches

En tenant pour acquis que Weise et Alzner amorceront la saison à Laval, le Tricolore compte actuellement 16,5 millions d'espace sous le plafond. Joel Armia et Artturi Lehkonen sont en attente d'un nouveau contrat, et l'équipe devrait embaucher aujourd'hui un gardien numéro deux. Il est raisonnable de projeter une facture de 6,5 millions pour ces trois joueurs, ce qui laisse donc approximativement 10 millions de marge de manoeuvre à Bergevin.

L'espace libéré par le contrat de Shaw, par contre, est nettement plus considérable. On l'écrivait samedi : le CH bénéficiait de trop peu de marge de manoeuvre pour espérer attirer un joueur d'impact. C'est d'autant plus vrai maintenant qu'il est confirmé que les contrats de Karl Alzner et de Dale Weise ne seront pas rachetés. Si Bergevin était incapable d'échanger ces joueurs et qu'ils étaient cédés à Laval, ils compteraient tout de même pour un total de 4,85 millions sous le plafond salarial la saison prochaine.

Bergevin a échangé l'attaquant Andrew Shaw aux Blackhawks de Chicago, hier, et a ainsi libéré 3,9 millions sous le plafond salarial, et ce, pour chacune des trois prochaines saisons.

L'embauche de Kinkaid serait certainement un gros pari de la part de Bergevin, en sachant que l'équipe a dû surutiliser Carey Price en fin de saison, en raison des mauvaises performances d'Antti Niemi. Kinkaid semblait sur la bonne voie chez les Devils, lui qui a présenté des statistiques supérieures à celles de Cory Schneider, gardien numéro un au New Jersey, en 2016-2017 et 2017-2018.

Il reste aussi l'option nucléaire, soit la possibilité de présenter une offre hostile à un des nombreux joueurs autonomes avec compensation. Cette liste comprend notamment Mitch Marner, Patrik Laine, Mikko Rantanen, Sebastian Aho et Charlie McAvoy. C'est toutefois une option hautement risquée, car l'équipe qui possède les droits sur ledit joueur a le loisir d'égaler l'offre. Montréal pourrait ainsi déposer une offre, ensuite égalée, puis se retrouverait le bec à l'eau avec 10 millions à dépenser et aucun joueur d'impact à qui l'offrir...

Nicolas Deslauriers savait très bien que le changement d'air s'en venait. À force d'assister à des matchs du haut de la passerelle, à force de jouer moins de 10 minutes par match quand Claude Julien l'employait...

« Avec la saison que j'ai eue, de ne pas être dans la formation plus souvent, je m'y attendais », a indiqué Deslauriers à La Presse, hier, une heure après avoir été échangé du Canadien aux Ducks. « Mais, à Anaheim, ce sera un bon fit pour moi. C'est une équipe robuste. Les Blues se sont rendus jusqu'au bout en jouant comme ça. Je pense que ça peut m'aider. Je vais arriver prêt au camp, comme toujours. »

À 6 pi 1 po et 221 lb, et avec sa propension à plaquer tout ce qui bouge sur une patinoire, Deslauriers semble effectivement fait sur mesure pour le style de jeu rugueux qui prévaut dans l'Association de l'Ouest. À l'inverse, l'Association de l'Est est réputée pour son jeu basé sur la vitesse, mis à part les Islanders de New York et, dans une moindre mesure, les Blue Jackets de Columbus, dont les styles de jeu ressemblaient davantage à ce qui se voit dans l'Ouest.

Deslauriers en était bien conscient et en a justement discuté la semaine dernière avec Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks, lors du tournoi de golf de Phillip Danault.

« C'est reconnu pour ça. L'Ouest, c'est plus dur, plus physique. On s'en parlait avec Phil et Marc-Édouard ; ça joue plus dur, les joueurs sont plus gros. »