Andrew Shaw à Chicago, Nicolas Deslauriers à Anaheim

Pour Shaw, c'est un retour aux sources. Les Blackhawks l'ont repêché au 5 e tour en 2011, et c'est avec eux qu'il a joué les cinq premières saisons de sa carrière. Il y a gagné deux fois la Coupe Stanley, en 2013 et en 2015.

Bergevin se dote d'une marge de manoeuvre intrigante en vue de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi. En tenant pour acquis que Karl Alzner et Dale Weise amorceront la saison dans la Ligue américaine, l'équipe a environ 16,5 millions de dollars à dépenser. Une partie de cette somme ira aux joueurs autonomes avec compensation Joel Armia et Artturi Lehkonen, de même qu'à un gardien numéro 2. Ça laisse donc près de 10 millions d'espace pour attirer un ou des joueurs autonomes lundi.

Avec cette transaction, les deux équipes courent un certain risque. Montréal cède un joueur qui vient d'établir un sommet personnel pour les points, mais qui traîne également un lourd bilan médical : trois commotions cérébrales « officielles », une blessure au cou la saison dernière, une opération à un genou, quatre séjours sur la liste des blessés seulement depuis son arrivée chez le Canadien.

Le CH avait acquis Shaw en juin 2016, contre deux choix de 2 e tour. En trois saisons à Montréal, le fougueux ailier a disputé 182 matchs, amassant 41 buts et 55 passes pour 96 points. Il vient de connaître la meilleure saison offensive de sa carrière avec une récolte de 47 points (19 buts, 28 passes) en 63 matchs.

Le Tricolore cède la totalité du contrat de Shaw aux Hawks et ne retient aucun salaire. C'est donc dire que Marc Bergevin libère 3,9 millions de dollars sous le plafond salarial, et ce, pour chacune des trois prochaines saisons.

L'équipe a d'abord échangé l'attaquant Andrew Shaw aux Blackhawks de Chicago, contre des choix de 2 e tour (2020) et 3 e tour (2021). Le Tricolore cède aussi un choix de 7 e tour en 2020, contre un choix de 7 e tour en 2021.

Pour Deslauriers, c'est un dénouement qui surprend plus ou moins. Le robuste ailier n'a disputé que trois matchs après la date limite des transactions, et était relégué à un rôle de réserviste le reste du temps. En 48 matchs la saison dernière, il a été limité à deux buts et trois passes. En 2017-2018, sa première campagne à Montréal, il avait établi un sommet personnel en inscrivant 10 buts en 58 matchs.

La contribution de Deslauriers se mesurait également par sa présence physique. Il a terminé 1erdu CH pour les mises en échec 2017-2018, et 2e la saison dernière.