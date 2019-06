 Penguins: Kessel échangé aux Coyotes contre Galchenyuk et Joseph 

Originaire du Wisconsin, Kessel a disputé 996 matchs en carrière dans la LNH, récoltant 357 buts et 823 points. Il a également porté les couleurs des Bruins de Boston et des Maple Leafs de Toronto.

Kessel doit encore écouler trois années à son contrat, à une valeur moyenne de 6,8 millionsUS par saison.

« Phil Kessel est un gagnant, un marqueur de buts d'élite et un des joueurs les plus productifs de la LNH depuis plusieurs années, a déclaré par communiqué le président des opérations hockey et directeur général des Coyotes, John Chayka. Ses habiletés de marqueur constituent un besoin pour notre équipe et ça l'amène à un autre niveau. »

Galchenyuk, 25 ans, a obtenu 19 buts et 41 points en 72 parties en 2018-19. Il s'agissait de sa première saison avec les Coyotes, après avoir été échangé par le Canadien de Montréal, le 15 juin 2018.

En carrière dans le circuit Bettman, Galchenyuk a amassé 127 buts et 296 points en 490 matchs. Lui aussi originaire du Wisconsin, Galchenyuk est encore sous contrat pour une saison. Il empochera un salaire annuel moyen de 4,9 millions.

« D'abord, nous aimerions remercier Phil pour sa contribution avec les Penguins. Il a été un élément important de nos deux conquêtes de la coupe Stanley. Nous n'aurions pas été en mesure d'y arriver sans lui, a mentionné par voie de communiqué le directeur général des Penguins, Jim Rutherford. Nous sommes excités d'obtenir un jeune joueur talentueux comme Alex et comme Pierre-Olivier. »

Joseph a été un choix de première ronde des Coyotes au repêchage de 2017. Il a disputé sa quatrième saison dans la LHJMQ, jouant avec les Islanders de Charlottetown et les Voltigeurs de Drummondville, au cours de laquelle il a inscrit neuf buts et 47 points en 62 parties. Il est le frère de l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph.