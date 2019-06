Darnell Nurse: «Nous devrons être meilleurs»

Puis il y a Holland, DG à Detroit de 1997 jusqu'en avril dernier, qui a su monter quelques-unes des meilleures équipes de l'histoire du hockey. Malgré les dernières années en dents de scie, il compte à son palmarès trois conquêtes de la Coupe Stanley, et il a poussé à 25 saisons la séquence de présence en séries des Red Wings.

« Comme dirigeant, il a tout vu. Pour nous, c'est très excitant. Il a fait partie d'un groupe qui a connu beaucoup de succès à Detroit, pendant longtemps. C'est merveilleux de l'avoir à la barre de l'équipe parce qu'on sait qu'il a tout vu. »

Cette saison, les Oilers ont été exclus des séries pour la deuxième année de suite, la 12e fois en 13 ans. À savoir maintenant comment il pouvait expliquer qu'une équipe comptant dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs de sa génération en Connor McDavid puisse se retrouver dans une telle position, Nurse avait ceci à dire.

« On doit jouer comme une unité de cinq. On doit être plus difficiles à traverser. Offensivement, on a deux joueurs de 100 points [McDavid et Leon Draisaitl] et nous sommes très chanceux. On doit être meilleurs en défense. Nous pouvons rivaliser offensivement avec n'importe qui. Mais nous devons jouer en unité de cinq et être difficiles à traverser. Nous avons les bons éléments, mais nous devons les emboîter ensemble. On peut bien tout changer, il reste qu'on doit faire notre travail sur la glace. »