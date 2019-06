 Cole Caufield: le jeune homme qui aime marquer des buts 

« Mon travail, c'est de montrer aux gens que je suis ici à ma place, a-t-il répondu hier. Si ça fonctionne, tant mieux. Autrement, ça servirait à quoi de se présenter à ce camp ? Je vais faire ce que je peux et essayer de me trouver une place avec l'équipe. C'est un camp important, je veux faire bonne impression. Mais je suis jeune. La route est longue. »

Maintenant, pour la portion technique de l'histoire : Caufield a déjà confirmé son engagement auprès de l'Université du Wisconsin et du club qui y évolue, les Badgers, dans le circuit universitaire de la NCAA. À moins qu'il arrache tout sur son passage à Brossard cette semaine et qu'il ne force la direction du Canadien à revoir ses plans, c'est là-bas qu'il va amorcer la prochaine saison.

Et peut-être que Caufield y est pour quelque chose, lui qui a montré ce que les experts nous avaient dit à son sujet : un joueur de petite taille, certes, mais aussi un patineur explosif capable de placer la rondelle sous la barre horizontale avec une précision chirurgicale. Son idole de jeunesse était Martin St-Louis, et ceci explique sans doute cela.

Elle l'est depuis hier, en fait, quand le centre d'entraînement du club à Brossard a affiché presque complet pour la journée, la première du camp de développement du club - ça se poursuit jusqu'à demain.

On peut dire que la table est mise.

Ainsi, quand on lui demande de se décrire un peu, il n'hésite pas une seconde : « Je pense que je suis capable de tout faire, pour être bien honnête avec vous. »

À peine débarqué à Montréal, le jeune homme voit gros et vise « le top », comme le chantait jadis Dédé Traké. Ce qui revient à dire que Caufield, premier choix du Canadien au dernier repêchage (15 e au total), se voit déjà dans l'uniforme tricolore au moment où la prochaine saison va s'amorcer, le 3 octobre.

« Pour moi, ce camp, c'est avant tout une question d'adaptation. Le hockey, ça demeure du hockey, peu importe où on est. Ici, il y a des gars qui sont plus gros, mais j'ai dû composer avec ça toute ma vie... je vais m'adapter et je devrais être correct. »

– Cole Caufield