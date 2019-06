L'Avalanche cède Carl Soderberg aux Coyotes

Associated Press Denver

L'Avalanche a également obtenu un choix de troisième ronde au repêchage en 2020.

Soderberg vient de connaître une saison de 23 buts, un sommet personnel. Le centre de 33 ans a passé les quatre dernières saisons avec l'Avalanche, lui qui a été acquis le 25 juin 2015.

Le directeur général Joe Sakic de l'Avalanche a expliqué que le départ de Soderberg permettra aux jeunes joueurs de centre de l'équipe d'avoir plus de temps de glace.

Connauton, âgé de 29 ans, a disputé 50 matchs avec les Coyotes en 2018-19, terminant la saison avec un but et sept passes. Il a pris part à 310 matchs dans la LNH avec les Stars de Dallas, les Blue Jackets de Columbus et les Coyotes.