 Le CH choisit l'attaquant Cole Caufield, Jack Hughes part en premier 

Caufield s'est engagé à jouer pour l'Université du Wisconsin la saison prochaine. Il souhaite continuer à améliorer son coup de patin. Il a aussi affirmé vouloir accéder à la Ligue nationale le plus rapidement possible.

« Nous sommes fiers d'aller chercher un joueur qui va apporter beaucoup à l'organisation, a noté Bergevin. Marquer des buts devient de plus en plus difficile dans la Ligue nationale. À tous les niveaux où il a évolué, il a été capable de marquer. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas au prochain niveau. »

Certains spécialistes avaient classé Caufield beaucoup plus haut dans leur liste. Il semble également qu'il était très bien coté chez le Canadien. Bergevin a noté qu'il faisait partie des « trois ou quatre joueurs » que son équipe et lui aimaient. Il a laissé entendre que l'équipe aimait aussi le défenseur Cam York, un autre coéquipier de Caufield.

« Comme il nous l'a dit, il a toujours été un joueur avec un petit gabarit et il s'est battu toute sa vie. Ce n'est pas nouveau pour lui, a noté Bergevin. Il est dans le même genre que Brendan Gallagher. Il arrive et sourit. Il est un petit gars qui aime jouer au hockey. Le hockey, c'est sa vie. »

Ce genre de profil n'est pas sans rappeler non plus un joueur qu'il a eu la chance de rencontrer quelques instants après sa sélection : Brendan Gallagher. Bergevin l'a d'ailleurs souligné, en insistant sur les similitudes hors glace.

Caufield a porté les couleurs des États-Unis lors du Championnat du monde des moins de 18 ans, au cours duquel il a inscrit 14 buts et 18 points en sept parties. Il a égalé le record d'Alex Ovechkin pour le plus grand nombre de buts lors d'un même tournoi.

Malgré un petit gabarit de cinq pieds sept pouces et 163 livres, Caufield a inscrit 72 buts en 64 matchs. Visiblement confiant, Caufield ne croit pas que cette récolte impressionnante est seulement le résultat des efforts de son compagnon de trio qui a été choisi au premier rang vendredi par les Devils du New Jersey.

Jack Hughes part en premier

Les Devils du New Jersey ont sélectionné l'attaquant américain Jack Hughes avec le premier choix du repêchage de la LNH, vendredi soir.

Hughes, qui était considéré comme le meilleur espoir en Amérique du Nord depuis le début de la saison, est devenu le huitième Américain à être sélectionné au premier rang et le premier depuis Auston Matthews, en 2016.

Mesurant cinq pieds 10 pouces et pesant 171 livres, Hughes a fait la pluie et le beau temps cette année avec le Programme de développement de l'équipe nationale américaine, récoltant 34 buts et 112 points en 50 parties. Il a établi des records lors de son passage de deux saisons dans le programme avec 154 aides et 228 points.

« Évidemment, d'être le premier choix total au repêchage a toujours été un rêve que je chérissais, a reconnu Hughes. Les Devils sont une bonne organisation, une bonne équipe, ils ont plusieurs bons joueurs et ont une histoire riche aussi. C'est une équipe qui me voulait vraiment et je le sais depuis le début. »

« Je suis simplement excité de me joindre à cette organisation maintenant. »

Hughes a admis qu'il avait ressenti une certaine nervosité tout juste avant que son nom résonne dans l'amphithéâtre.

« Je suis quelqu'un d'assez calme. Le seul moment où j'ai été nerveux, c'est quand Gary (Bettman) parlait avant que le premier choix soit annoncé. C'est la seule fois que j'ai ressenti de la nervosité, a-t-il affirmé. Ç'a été une journée assez mouvementée. »