 Repêchage de la LNH: quel type de joueur choisit-on au 15e rang? 

Les Sénateurs d'Ottawa ont cédé un choix de troisième tour en 2009 aux Predators de Nashville pour passer du 18e au 15e rang et s'assurer de mettre la main sur Erik Karlsson en 2008. Le choix a étonné. Karlsson était un gringalet coté beaucoup plus loin par plusieurs observateurs. Les Predators ont choisi le gardien Chet Pickard au 18e rang. Il n'a jamais percé.

Dylan Larkin a été repêché au 15e rang par les Red Wings de Detroit en 2014. Il est devenu leur premier centre et le troisième compteur de la cuvée après Leon Draisaitl (3e) et David Pastrnak (25e). Trois joueurs repêchés avant lui n'ont pas joué 100 matchs dans la LNH : Michael Dal Colle (Islanders de New York), Hayden Fleury (Caroline) et Julius Honka (Dallas).

Les Bruins de Boston détenaient trois choix de premier tour en 2015 : Jake DeBrusk (13e), Jakub Zboril (14e) et Zachary Senyshyn (15e). Seul DeBrusk a percé. Zboril et Senyshyn ont été préférés à Matthew Barzal, Thomas Chabot, Kyle Connor, Brock Boeser et Sebastian Aho, entre autres. Heureusement, ils ont fait d'autres choix plus judicieux au cours des dernières années, d'où leurs succès.

Trois gaffes

Les Sabres de Buffalo ont choisi l'attaquant Artem Kryukov au 15e rang en 2000. Kryukov n'a jamais quitté la Russie. Justin Williams, Nicklas Kronwall, Brooks Orpik et Antoine Vermette étaient encore disponibles à ce rang. Avec deux choix, aux 13e et 16e rangs, le Canadien avait repêché Ron Hainsey et Marcel Hossa.

Les Islanders ont jeté leur dévolu sur Robert Nilsson à ce rang en 2003, dans l'une des meilleures cuvées de l'histoire. Nilsson a joué plus de 200 matchs dans la LNH, mais Zach Parise, Ryan Getzlaf, Brent Burns, Ryan Kesler et Corey Perry n'avaient pas encore été repêchés, sans oublier Patrice Bergeron et Shea Weber, des choix de deuxième tour. On peut se tromper à l'occasion, mais en 2004, les Islanders repêchaient Petteri Nokelainen au 16e rang et en 2005, Ryan O'Marra (15e).

On aime comparer les mauvais choix du Canadien avec les bons coups de leurs rivaux. En 2007, les Oilers d'Edmonton ont choisi le gros défenseur Alex Plante au 15e rang. Ils auraient été mieux servis avec Max Pacioretty, repêché sept rangs plus tard. Plante a joué 10 matchs en carrière dans la LNH. En plus, il s'agissait du troisième choix de premier tour des Oilers avant Pacioretty, après Sam Gagner (6e) et Riley Nash (21e). Un repêchage à oublier...

Les choix au 15e rang depuis 1999