Le Canadien disputera sept matchs préparatoires

Le Tricolore livrera une rencontre aux Devils du New Jersey et une paire de matchs contre les Panthers de la Floride, les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto.

La ville de Renous, au Nouveau-Brunswick, accueillera par ailleurs le Canadien et les Panthers, le 18 septembre, dans le cadre du match Kraft Hockeyville.

L'horaire des matchs

Lundi 16 septembre: Devils c. Canadien, 19h

Mercredi 18 septembre: Canadien c. Panthers, 19h (à Renous, Nouveau-Brunswick)

Jeudi 19 septembre: Panthers c. Canadien, 19h

Samedi 21 septembre: Canadien c. Sénateurs, 19h30

Lundi 23 septembre: Maple Leafs c. Canadien, 19h

Mercredi 25 septembre: Canadien c. Maple Leafs, 19h

Samedi 28 septembre: Sénateurs c. Canadien, 19h