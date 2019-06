Hockey junior: le rêve américain

Pour les jeunes hockeyeurs talentueux, la LHJMQ était autrefois la seule option. Ils sont maintenant de plus en plus nombreux (ainsi que leurs parents) à regarder du côté des États-Unis, à la recherche de stabilité... et d'un diplôme assuré.

« Je suis un fervent croyant du hockey à l'école, dit-il, entre deux poignées de main. Cette option est moins connue au Québec, à cause de la culture francophone. Comme j'ai joué dans la NCAA, on a développé un réseau de contacts. Je veux donner l'occasion de venir prendre l'information. Je ne dis pas d'aller jouer aux États-Unis, je veux qu'ils voient toutes les options. Il y a de bonnes options au Canada, il y en a aussi là-bas. Les gens veulent cette information et on est là pour la donner. »

Claude Morin n'est pas anti-LHJMQ. Il a d'excellentes relations avec la Ligue, explique-t-il, et plusieurs amis en position de pouvoir. Il est plutôt pro-hockey scolaire. La distinction est importante. Il rêve d'un réseau québécois fort, semblable à celui du football, avec plusieurs équipes universitaires au sommet (il n'y en a que trois au Québec : UQTR, McGill et Concordia). En attendant, il organise ce camp.

« Si, à la fin, il finit dans la LNH, tant mieux, mais on doit être réalistes. Au moins, tu sors avec un diplôme. Et ton hockey te permet d'avoir une bourse, raconte Andrée. Tu deviens bilingue, tu as une expérience de vie. Dans la LHJMQ, c'est le manque d'accompagnement en ce qui concerne les études. J'ai un cousin enseignant au cégep et il accompagne une équipe. Il dit qu'ils sont tellement sur la route qu'ils ne peuvent pas bien faire leurs études. C'est la base de la réflexion. »

On aborde une mère un peu plus loin, Andrée. Son fils Samuel, 16 ans et déjà costaud, prépare ses bâtons derrière. Il va déjà dans une prep school du Maine, la Hebron Academy. Une école de 300 élèves, où les frais de scolarité atteignent les 60 000 $US. L'endroit est sublime, avec ses bâtiments de l'après-révolution et ses grands espaces.

L'éducation. La réponse vient spontanément. Elle reviendra souvent, d'ailleurs. Le père craint que son fils finisse le hockey à 20 ans, sans diplôme, s'il opte pour la LHJMQ. Dans la NCAA, hockey et éducation vont de pair, juge-t-il. À défaut d'une carrière dans le hockey, il y a un diplôme à la clé. Intégrer l'équipe de hockey couvre les frais scolaires, très élevés, grâce à des bourses dites « athlétiques ». D'où le jeu de séduction entre joueurs et entraîneurs.

On s'approche d'un couple, Daniel et Stéphanie. Les parents accompagnent leur garçon, Émérick, 17 ans. Il jouait l'an dernier au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS, pour les intimes). Un de ses amis s'est déjà engagé à aller jouer au Nebraska.

On lisait la fébrilité des parents, qui contrastait avec l'assurance désinvolte des jeunes joueurs. Sur la glace d'à côté, une centaine d'entre eux allaient essayer, à tour de rôle, de se faire remarquer par les entraîneurs et les dépisteurs de la NCAA.

Parce que c'est en effet une relation à travailler. Si les jeunes tentent de séduire les entraîneurs, l'inverse est aussi vrai. Dave Noël-Bernier est entraîneur adjoint à l'Université du Nebraska. Il explique que pour un recrutement québécois, il essuie une douzaine de refus. La LHJMQ est ancrée dans les moeurs, selon lui, et il est à Montréal pour apaiser les craintes.

L'ancien de la LNH Ben Guité, aujourd'hui entraîneur associé à l'Université du Maine, était sur place. Son objectif : guider les joueurs pendant les quelques années qui séparent le midget AAA québécois des universités américaines (il suggère les prep schools, la USHL ou le réseau collégial québécois). C'est crucial à son recrutement : dès qu'un joueur signe un contrat de la LHJMQ, il n'est plus admissible pour la NCAA.

« Chacun a son propre chemin, dit Guité. Ça fait peur à certains Québécois. La LHJMQ, c'est facile. Tout le monde connaît ça. Certains joueurs sont sur la voie rapide, pour entrer à l'université à 18 ans. D'autres, c'est peut-être à 20 ou 21 ans. Comment trouver ce chemin-là ? »

Développement et éducation

On parle à d'autres familles. Toutes les histoires sont différentes mais semblables à la fois. Un jeune vient du Réseau du sport étudiant du Québec. Un autre vient du junior A canadien. Un autre du réseau collégial québécois. Un autre de la LHPS. On revient toujours à l'éducation. On dirait que tout le monde, ou presque, a son histoire d'horreur d'un jeune qui a bâclé ses études à cause du hockey.

« Un joueur au Québec à 19 ans, si tu n'es pas repêché, tu es fini, raconte Stéphane, père de Mathis. Il n'y a plus d'options. Il reste l'universitaire canadien. Dans l'universitaire américain, ils les développent jusqu'à 24 ans. Le jeune a plus de temps. Si mon garçon était un espoir de la LNH, tu vas all-in dans le junior majeur. Il y a plus de matchs, ils sont plus enlignés vers la LNH. Sinon, non. Je ne suis pas pour cette ligue-là si tu n'es pas un espoir de la LNH. J'aime mieux le côté développement et éducation. »

Jean est le père de Mathieu, 16 ans. Le jeune a eu des discussions avec plusieurs équipes de la LHJMQ. Le père n'en revient pas que le programme scolaire soit si peu expliqué lors des entrevues avec les équipes (sauf par l'Armada, convient-il).

Un autre père se désole que des jeunes puissent être échangés en cours de trimestre scolaire, avec tous les bouleversements qui accompagnent un tel changement. La NCAA et les prep schools assurent la stabilité. Le hockey et l'école sont au même endroit et il n'y a pas de transactions. L'argument revient souvent. Tout comme celui du développement des jeunes, avec moins de matchs que dans la LHJMQ et plus de séances d'entraînement.

Cent jeunes, cent histoires, cent raisons de regarder ailleurs que la LHJMQ. La Ligue a du pain sur la planche si elle veut endiguer l'exode.

« On a à coeur nos joueurs »

Bruce Richardson, entraîneur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, réplique aux reproches formulés à l'endroit de la LHJMQ.

Bruce Richardson a répondu en quelques minutes à peine. Le lendemain, on s'assoyait pour prendre un café. C'est dire l'importance qu'il accorde à sa ligue, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), où il est l'entraîneur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est dire aussi à quel point il veut communiquer sa version de ce qu'est le hockey junior québécois.