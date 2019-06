Matt Niskanen échangé aux Flyers contre Radko Gudas

Gudas, qui est âgé de 29 ans, a inscrit quatre buts et récolté 16 mentions d'aide en 77 rencontres avec les Flyers la saison dernière. Il a ainsi atteint le plateau des 20 points dans une troisième saison consécutive. De plus, depuis la saison 2012-13, Gudas occupe le deuxième rang parmi les défenseurs de la ligue avec 1484 mises en échec.

Le Tchèque de six pieds et 204 livres a totalisé 24 buts et 81 mentions d'assistance, en plus d'avoir écopé 579 minutes de pénalité, en 416 rencontres en carrière dans le circuit Bettman avec les Flyers et le Lightning de Tampa Bay.

Gudas avait été sélectionné en troisième ronde, 66e au total, par le Lightning lors du repêchage de la LNH en 2010.

Quant à Niskanen, il a marqué huit buts, obtenu 17 passes et purgé 41 minutes de pénalité en 80 rencontres la saison dernière avec les Capitals.

L'Américain originaire de Virginia, au Minnesota, a inscrit 64 buts et amassé 259 mentions d'aide en 881 rencontres de saison régulière en carrière dans la LNH avec les Stars de Dallas, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals.

Le vétéran âgé de 32 ans a été repêché au 28e rang universel lors de l'encan de la LNH en 2005.