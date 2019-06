Coupe Stanley: pour une dernière fois

Blais devant sa famille

Chez les Blues, Robert Thomas ne jouera pas, décision de l'entraîneur. Il faut dire que Thomas n'est pas au sommet de sa forme, depuis un moment déjà. Ce qui confirme Samuel Blais dans la formation, sur le même trio que Tyler Bozak et Patrick Maroon. Pour sa part, Joel Edmundson sera de retour à la ligne bleue, après avoir été laissé de côté pendant deux matchs. Robert Bortuzzo sautera son tour.

Blais disputera ce match devant ses parents, sa soeur et son frère. Il espère leur donner une victoire, pour l'avoir appuyé durant toutes ses années à travers les hauts et les bas.

«Ma famille est là depuis le début. Ils m'ont toujours aidé quand ça allait moins bien, c'était important pour moi de les avoir ici ce soir.»

Blais a admis qu'il était «un peu stressé» en se levant ce matin. On le serait à moins. Même qu'il a reconnu qu'il aurait peut-être un peu plus de misère que d'habitude à trouver le sommeil pour sa sieste d'avant-match.

«J'essaie de ne pas trop penser au cauchemar (de la défaite). On croit en nos chances, on est ici et ce n'est pas pour rien. On a hâte de commencer. J'étais un peu stressé, mais quand j'étais sur la glace pour l'entraînement, j'essayais de ne pas y penser et de m'amuser. Ce soir, ce sera la même chose. Ça va bien aller après ma première présence et on va se concentrer sur gagner le match.»

Dans tous les cas, on a assez parlé de ce match. Il est temps de le jouer. C'est ce soir, 20h à Boston, un seul match qui résumera une saison entière.