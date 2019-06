Michael McCarron connaîtra son sort au repêchage

Wade Arnott, l'agent de McCarron, a confié à La Presse que lui et le directeur général Marc Bergevin doivent se rencontrer à cet effet en marge du repêchage, qui aura lieu les 21 et 22 juin à Vancouver. Une rencontre de grande importance pour le joueur américain de 24 ans, qui n'a pas disputé un seul match avec le Canadien depuis le 7 avril 2018.

«Nous avons déjà eu des discussions avec la direction du Canadien en fin de saison, des discussions qui ont été positives, a expliqué l'agent en entrevue téléphonique avec La Presse. Mais il n'y a encore rien de décidé pour le moment, et on ne peut présumer de rien non plus.»

McCarron, le premier choix du Canadien au repêchage de 2013 -le 25e choix au total-a déjà fait savoir en fin de saison qu'il souhaitait rester avec l'organisation montréalaise. Pour lui, le défi sera toutefois celui de la patience, puisqu'à l'heure actuelle, la formation du club montréalais semble afficher complet avant même l'ouverture du marché aux joueurs autonomes, le 1er juillet.

De plus, le joueur originaire du Michigan a déjà fait savoir qu'il estime être prêt pour camper un rôle régulier sur les patinoires de la Ligue nationale.

«Michael vient de connaître une très bonne saison, et il croit qu'il n'a jamais été aussi près d'une place dans la LNH, a ajouté Wade Arnott. On sait qu'il a été blessé mais je lui ai parlé tout récemment, il a déjà repris l'entraînement et il sera prêt à 100% au moment où les camps vont s'amorcer au mois de septembre.»

En 32 matchs de la Ligue américaine cette saison, le joueur de 6'6 et 230 livres a récolté 7 buts et 14 aides dans le maillot du Rocket de Laval. Sa saison a pris fin en janvier en raison d'une blessure à l'épaule gauche qu'il traînait depuis presque cinq ans, et qui remonte à un match préparatoire disputé avec le Canadien en 2014. Lors de ce match, McCarron avait été blessé lorsque poussé sur l'un des poteaux du filet par le défenseur David Warsofsky, alors avec les Bruins de Boston. Il avait aussi subi une commotion cérébrale sur le jeu.

McCarron s'est finalement décidé à subir une opération pour régler ce problème au mois de février, afin de s'assurer d'être fin prêt en vue de la prochaine saison.

Rappelons qu'au mois de septembre, la direction du Canadien lui avait accordé un contrat d'une seule saison, une entente à deux volets pour 874 125 $. McCarron avait ensuite été mis au ballotage à la fin septembre et n'avait pas été réclamé.

Il a pris part à 69 matchs avec le Canadien depuis le début de sa carrière, récoltant 2 buts et 6 aides.