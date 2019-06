Zdeno Chara pourrait jouer ce soir

Chara aurait été disponible pour les médias... mais pas aujourd'hui. En raison de sa fracture de la mâchoire subie lors du quatrième match, lundi à St. Louis, on le dit toujours incapable d'ouvrir la bouche.

Ça ne l'a pas empêché de prendre part à l'exercice matinal des Bruins avec un protecteur facial à la hauteur de la mâchoire et on n'exclut pas la possibilité de le voir sur la glace ce soir pour le cinquième match.

«On prendra une décision avant le match, a commenté l'entraîneur Bruce Cassidy lors de son point de presse matinal. On verra vers 19h comment il se sent. Les médecins doivent lui donner le feu vert, ensuite ça sera sa décision (Chara).»

Cassidy a été soulagé d'apprendre que Chara n'avait pas souffert d'une commotion cérébrale après avoir reçu une rondelle en plein visage après une déviation sur son propre bâton.

«On n'a jamais exclu la possibilité qu'il puisse revenir au jeu, même le soir de sa blessure à St. Louis. On l'a seulement empêché de revenir au jeu en troisième période lundi. Par la suite, on a statué que son état serait évalué sur une base quotidienne. Notre première préoccupation concernait la possibilité d'une commotion cérébrale, mais on a vite écarté ce scénario. C'était de bonnes nouvelles. Hier, on a eu une meilleure idée, et ce matin, il est sur la glace, c'est bon signe.»

«À cette étape des séries éliminatoires, tous les joueurs ont des blessures et il faut surmonter de tels défis, je ne suis pas différent des autres joueurs au sein de mon équipe», a déclaré Chara par voie de communiqué transmis par la Ligue nationale de hockey.

Craint-il d'aggraver sa blessure davantage s'il revient au jeu ce soir? «Je n'y pense pas. Tu penses à jouer. Tu n'abordes pas un match en pensant aux risques de te blesser.»

Cassidy pourrait faire appel à sept défenseurs ce soir. «C'est une possibilité, tout dépend de qui jouera. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on pourrait jouer à sept.»

Deux défenseurs, Matt Grzelcyk et Urho Vaakaneinen, ont fait du temps supplémentaire ce matin, un traitement réservé aux réservistes. Voilà un indice qui pourrait nous révéler le retour au jeu de Chara, à moins que les Bruins ne tentent une stratégie pour semer la confusion dans le camp adverse...