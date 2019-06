Un pas de plus pour Lino Saputo fils

C'est de cette façon que Lino Saputo fils a marqué son nouveau tour de force, hier, à Montréal: une fusion entre son agence, Quartexx Management, et DHG Sports Agency, dont l'agent principal est Darren Ferris, l'homme qui représente notamment Hall et Mitch Marner.

La famille Saputo, surtout connue dans la planète sportive montréalaise pour son implication avec l'Impact, étend donc de plus en plus ses tentacules dans le hockey.

Cela dit, le fils de Lino Saputo, fondateur de l'empire québécois du fromage, assure que ce n'est pas demain la veille qu'il s'invitera dans le bureau d'un DG de la LNH afin de négocier un gros contrat.

«On a de très bonnes personnes pour faire ça, a-t-il lancé hier après-midi. De mon côté, je suis plus actif dans la gouvernance. Je m'assure que mes joueurs soient à l'aise, aient les services nécessaires et que les bonnes personnes soient à la bonne place. Et je suis investisseur. Je ne suis pas impliqué dans le quotidien.»

Qualité contre quantité

Les agents impliqués ne vous seront peut-être pas tous familiers, mais les joueurs représentés, eux, le seront. Les agents Kent Hughes, Anton Thun et Philippe Lecavalier (le frère de Vincent) oeuvraient déjà chez Quartexx, avec Letang, Nurse, Patrice Bergeron et Michael Matheson parmi leurs clients.

Voilà qu'ils se joignent à Ferris, un agent de Toronto qui compte Marner, Hall, Josh Anderson, Andreas Athanasiou, Victor Mete et Filip Zadina parmi ses protégés.

La liste des noms peut impressionner, mais Quartexx demeure tout de même loin - en matière de volume - de géants comme CAA Sports, l'agence de Pat Brisson et J.P. Barry. Les clients de ces derniers pourraient former une équipe d'étoiles, peut-être deux: Sidney Crosby, John Tavares, Jonathan Toews, Patrick Kane, Michal Kempny, Nathan MacKinnon, Evgeni Malkin, et on pourrait continuer à vous embêter pendant des heures avec d'autres noms.

D'autres agences comme Newport (Craig Oster, Wade Arnott) et Octagon (Allan Walsh, Mike Liut) viennent également parmi celles qui brassent le plus d'argent dans la LNH.

«Small is beautiful»

Alors non, Quartexx n'est pas aussi grosse que ces dernières, mais ça convient parfaitement aux intervenants en place.

«On ne sera jamais les plus gros dans cette industrie. On veut garder l'esprit boutique, small is beautiful», a dit Saputo.

«On est loin d'être gros comme d'autres agences, mais ce qui fait la différence, c'est qu'on a beaucoup de vedettes, et on a les ressources et les infrastructures que personne d'autre dans l'industrie n'a», a affirmé Lecavalier.

Au coeur de l'effort, il y a le nerf de la guerre : le recrutement. Quartexx espère attirer les futurs professionnels avec ses installations impressionnantes, qui incluent une patinoire de hockey à trois contre trois dans l'ouest de Montréal, de même qu'une panoplie de services «afin de s'occuper des besoins hors glace de [leurs] clients, que ce soit des services financiers, légaux ou de conciergerie», énumère fièrement Saputo.

Mais au-delà de ces services, avoir quelques grands noms ne peut pas nuire non plus.

«Quand Vincent Lecavalier a commencé à faire affaire avec nous, raconte Kent Hughes, il avait 19 ans. Il m'a admis qu'à 16 ans, il ne serait jamais venu avec nous. On n'avait peut-être pas assez de sex-appeal qui avait de l'influence sur les jeunes. On espère que Marner, Hall, Nurse, ça va aider les jeunes à nous écouter.»

À suivre dans les prochaines semaines

On vous parlait de Marner et de Hall. La situation particulière dans laquelle se retrouvent ces deux joueurs fait en sorte qu'on devrait souvent entendre le nom de Darren Ferris au cours des prochaines semaines. Marner est joueur autonome avec compensation et pose un épineux problème de masse salariale aux Maple Leafs, laissant croire à certains que le talentueux ailier pourrait recevoir une offre hostile. Hall a quant à lui une autre année à écouler à son contrat avec les Devils, et pourrait susciter à l'été 2020 un engouement comparable à ce qu'on a vu autour de Steven Stamkos et de John Tavares, s'il ne signe pas un nouveau contrat d'ici là.