 Anders Nilsson prolonge son séjour avec les Sénateurs 

L'entente lui permettra d'empocher en moyenne 2,6 millions US par saison (2,8 millions en 2019-20, et 2,4 millions en 2020-21).

Nilsson, qui est âgé de 29 ans, a été acquis des Canucks de Vancouver en janvier dernier, et il s'est établi dans le rôle de gardien réserviste derrière Craig Anderson.

Le Suédois de six pieds et six pouces a présenté une fiche de 11-11-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,90, un taux d'efficacité de 91,4 % et deux jeux blancs avec les Sénateurs.

En carrière, il a compilé un dossier de 50-65-13 avec une moyenne de 3,07, un taux d'efficacité de 90,7% et six jeux blancs en 141 rencontres avec les Islanders de New York, les Oilers d'Edmonton, les Blues de St. Louis, les Sabres de Buffalo, les Canucks et les Sénateurs.

Nilsson a été sélectionné en troisième ronde, 62e au total, par les Islanders lors du repêchage de la LNH en 2009.