Le secret des équipes championnes

Une personne capable d'exploits plus grands que nature. Pensez à Maurice Richard. À Mireya Luis, une volleyeuse cubaine qui a participé aux Championnats du monde 14 jours après avoir accouché. À Wayne Shelford, légendaire rugbyman des All Blacks, qui a terminé un match avec un testicule flottant au vent. Un adversaire avait lacéré son scrotum avec un coup de crampons.

Non. La réponse était pas mal plus simple.

***

Commençons par le dernier point de la liste. Le courage de se démarquer.

Dans le milieu conservateur de la LNH, Zdeno Chara détonne. Par sa hauteur - tant au sens littéral (6 pi 9 po) que figuré. Le capitaine des Bruins de Boston est capable d'élever la discussion au-delà des banalités servies à la douzaine par les autres.

Le géant slovaque maîtrise six langues. II est végétalien par conviction. Il possède sa licence d'agent immobilier et un diplôme en finance. Il milite pour les droits des homosexuels. Il a aussi grimpé le mont Kilimandjaro afin d'amasser des fonds pour l'organisme Right To Play.

Depuis quand Zdeno Chara assume-t-il sa différence ? Depuis sa petite enfance, m'a-t-il raconté à la fin d'un point de presse, dimanche, à Boston.

« Quand j'étais jeune, je ne ressentais pas la pression de jouer dans le carré de sable avec les autres enfants. De faire la même chose qu'eux. J'étais capable de m'éloigner. D'être seul. De trouver une activité qui allait rendre mon moment intéressant. Je choisissais mon propre chemin. Pour moi, être un leader, c'est ça. L'idée, ce n'est pas d'être égoïste ou de vouloir s'isoler. C'est d'être assez confiant pour pouvoir gérer des situations soi-même. »

En fait, le défenseur des Bruins a pris un détour pour répondre à ma question initiale, qui était : à quel moment as-tu réalisé que tu possédais les qualités d'un meneur ?

« Dès que j'ai commencé à faire du sport, j'ai ressenti que je pouvais donner l'exemple. De la façon dont j'agis, je joue, je me comporte. À bien y penser, très jeune, j'étais déjà un leader. »

- Zdeno Chara

Zdeno Chara a maintenant 42 ans. Il a côtoyé des centaines de joueurs. Notamment Jaroslav Halak, avec les Bruins et l'équipe nationale de la Slovaquie. J'ai demandé à l'ancien gardien du Canadien de décrire le leadership de son compatriote.

« C'est un leader naturel. Tout le monde le respecte. Pas juste chez les Bruins, mais dans toute la ligue. Il agit pareillement avec l'équipe nationale. Son niveau d'intensité reste toujours élevé.

- Est-il le gars qui choisit la musique dans le vestiaire ?

- [Sourire] Non. C'est plus un gars au style décontracté. Mais quand le moment est propice, il parle. Il communique bien avec les gars. Il sait trouver les bons mots. »