Championnat mondial: victoire in extremis du Canada

Un but de Mark Stone à mi-chemin de la période de prolongation a valu au Canada une dramatique victoire de 3-2 contre la Suisse en quarts de finale du Championnat du monde de hockey, jeudi, en Slovaquie.

La reprise vidéo a été nécessaire pour statuer si le but était valide, et les reprises télévisées ont montré que la rondelle a franchi la ligne rouge avec environ quatre dixièmes de seconde à écouler.

Severson a battu le gardien Leonardo Genoni d'un tir de la ligne bleue. Genoni a stoppé le disque entre son bras droit et son torse sans pouvoir le maîtriser.

Surtout, il est venu couronner une remontée miraculeuse de la formation canadienne. La troupe d'Alain Vigneault a eu besoin d'un but du défenseur Damon Severson avec moins d'une seconde au cadran pour forcer la période additionnelle.

Le but de Stone, son deuxième du match et son septième du tournoi, a été marqué lors d'une période additionnelle jouée à trois contre trois.

Mark Stone (61) a marqué le but vainqueur en prolongation.

Il a repéré Stone, laissé sans surveillance devant le filet, et l'attaquant des Golden Knights de Vegas n'a eu qu'a faire dévier la rondelle du revers derrière Genoni, qui n'a eu aucune chance.

Malgré la défaite, Genoni a volé la vedette en effectuant 39 arrêts, dont 19 en troisième période seulement. Son rival Matt Murray a fait face à 24 tirs.

Privé d'Anthony Mantha, suspendu à la suite d'une mise en échec à la tête de Colin White, des États-Unis, mardi, le Canada a dû effacer deux déficits d'un but.

Sven Andrighetto a marqué le premier but du match avec 1:54 à jouer à la période initiale.

Stone a égalé le score à 5:45 de la période médiane, mais Nico Hischier a redonné une avance d'un but à la Suisse avant la fin de la période, en trouvant le fond du filet à 19:57.

Pendant ce temps, à Bratislava, Mikhail Sergachev et Nikita Gusev ont récolté trois points chacun pour guider la Russie vers une victoire de 4-3 contre les États-Unis.

Sergachev et Gusev ont marqué un but chacun. Mikhail Grigorenko et Kirill Kaprizov ont complété.

Alex DeBrincat, Brady Skjei et Noah Hanifin ont réussi les filets des États-Unis.