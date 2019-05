Bagarres au hockey : le spectacle ou la santé ?

Ça ne m'a pas surpris parce qu'on voit ça trop souvent. Mais ça me décourage un peu. Un joueur peut affirmer qu'il se sent très bien, mais ça ne veut pas dire que l'enflure au cerveau est disparue ; seuls des examens approfondis peuvent le déterminer. Autrement dit, ce n'est pas parce que les symptômes ont disparu que le joueur est guéri. On laisse un peu le joueur décider, et il se retrouve en conflit d'intérêts envers lui-même, parce qu'il veut jouer. Les équipes veulent qu'il joue aussi, ses coéquipiers veulent qu'il joue. Un joueur qui revient à sa forme physique normale une semaine après avoir subi une commotion cérébrale, c'est à peu près impossible.

Selon ce que j'en comprends, ce protocole est à la discrétion des joueurs, qui peuvent en quelque sorte déterminer la date de leur retour au jeu ; quelque part, ça revient un peu au joueur de dire s'il a eu ou pas une commotion cérébrale, car la LNH pose ses diagnostics à partir des symptômes du joueur. Les tests qui sont effectués dans ces cas-là ne sont pas tous fiables, plusieurs études l'ont démontré, mais ceux qui fabriquent ces tests et ceux qui s'en servent affirment tous qu'ils sont fiables... Aussi, dans la LNH, ces tests sont effectués auprès des joueurs après une période de repos, et non pas après une période d'efforts, où les résultats seraient sans doute différents. Habituellement, après une première commotion cérébrale, la période de récupération normale est de deux ou trois semaines.

Pour le docteur Dave Ellemberg, neuropsychologue et professeur titulaire au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, il n'y a aucun doute possible : les bagarres doivent être éliminées complètement du hockey, car il s'agit de l'élément qui augmente le plus le risque de commotion cérébrale dans un match.

La LNH devrait-elle imiter la boxe et imposer des périodes de repos obligatoire à la suite d'une commotion cérébrale ?

Ça enlèverait de la pression aux joueurs, qui sentent l'obligation de revenir au jeu le plus rapidement possible. Il ne faut pas l'oublier : si on permet à un joueur de revenir sur la glace de façon trop hâtive, c'est clair que ça peut affecter sa santé à long terme. Il ne faut pas oublier non plus que les commotions cérébrales ont un effet cumulatif ; la suivante est plus dommageable que la précédente, et ainsi de suite. Je pense que la LNH joue à l'autruche dans le dossier des bagarres, parce qu'il y a une marge entre l'accident et le geste volontaire qui cause la commotion cérébrale. Et si on a peur des joueurs qui voudraient en « sortir » d'autres, alors il faudrait punir plus sévèrement les coups sournois.

La LNH autorise depuis peu la présence d'observateurs dans l'aréna, qui doivent être attentifs aux signes d'une commotion cérébrale. Est-ce une mesure efficace ?

Je ne sais pas. Quelle est la grille d'observation qu'ils ont sous la main, la grille décisionnelle ? Il faudrait mettre la main là-dessus, ça pourrait être intéressant à analyser... Il y a tant de questions. Est-ce que ces gens-là ont le dernier mot ? Est-ce qu'ils sont des observateurs indépendants ? Un médecin de la LNH m'a déjà contacté pour me dire à quel point c'est difficile de prendre une décision sur un joueur quand on est aussi un fan de l'équipe ou du joueur en question... Il y a souvent une grande proximité entre le personnel médical et les joueurs de la ligue. Ça fait en sorte que ce n'est pas facile de prendre de telles décisions.

En terminant, en 2019, les bagarres ont-elles encore leur place au hockey ?

Elles n'ont aucun sens. Elles doivent être éliminées complètement, car il s'agit de l'élément qui augmente le plus le risque de commotion cérébrale dans un match de hockey, et de façon significative en plus. Mais je constate aussi qu'elles servent à un aspect de marketing ; pour bien des gens, en Amérique du Nord en tout cas, le hockey est plus captivant et passionnant grâce aux bagarres. Il faut aussi se demander quel message est envoyé aux jeunes joueurs des rangs mineurs quand on tolère la bagarre dans les rangs professionnels.

Un grand changement de culture