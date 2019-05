John Davidson devient président des Rangers

John Davidson a démissionné de son poste de président des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus et a accepté la présidence des Rangers de New York.

Les Rangers ont annoncé la nouvelle vendredi après-midi, quelques heures après que les Blue Jackets eurent confirmé avoir donné la permission à l'équipe new-yorkaise de discuter avec Davidson et accepté sa démission.

« Alors que nous continuons de bâtir une équipe qui pourra viser la coupe Stanley, les connaissances de John, son expérience et sa passion pour les Rangers font de lui le candidat idéal pour superviser notre département des opérations hockey », a dit le directeur général de Madison Square Garden Company, James L. Dolan, dans un communiqué.

Ancien gardien de but, Davidson a disputé 301 matchs dans la LNH entre les saisons 1973-74 et 1982-83, soit 79 avec les Blues de St. Louis et 222 avec les Rangers. Après avoir pris sa retraite en 1983 en raison de blessures, il a été analyste à la télévision lors des matchs des Rangers pendant plus de 20 ans.

« L'occasion de retourner au sein de l'organisation des Rangers et de rentrer chez moi à New York, là où ma famille et moi avons passé tant de belles années, en était une que je ne pouvais laisser passer », a dit Davidson.

Davidson avait été nommé président des opérations hockey des Blue Jackets en octobre 2012. L'équipe a depuis participé aux séries éliminatoires quatre fois en sept saisons, incluant lors des trois dernières années.

Au cours de son règne, les Blue Jackets ont notamment nommé John Tortorella entraîneur-chef et Jarmo Kekalainen directeur général, faisant de lui le premier Européen à occuper ce poste dans la LNH.

L'équipe a compilé un dossier en saison régulière de 285-209-46. Elle a présenté six fois des fiches gagnantes.

« Il a donné le ton et embauché des personnes talentueuses pour exécuter un plan de développement via le repêchage dans l'objectif de faire des Blue Jackets une équipe de pointe année après année », a dit le président des Blue Jackets, Mike Priest, au sujet de Davidson.

Les Blue Jackets ont notamment repêché Pierre-Luc Dubois, Zach Werenski, Oliver Bjorkstrand et Markus Nutivaara pendant le règne de Davidson. L'équipe a aussi fait l'acquisition de Seth Jones et Artemi Panarin via des échanges pendant que Davidson était en poste.

« Je suis extrêmement fier du travail accompli pendant les sept dernières années et je sais que l'un de mes nouveaux défis sera maintenant de rivaliser contre ce groupe », a noté Davidson, qui avait précédemment été président des opérations hockey des Blues de 2006 à 2012.

La présidence des Rangers était vacante depuis le 4 avril, quand l'équipe avait indiqué que Glen Sather libérait ce poste pour devenir conseiller auprès du propriétaire.

Les Rangers ont compilé un dossier de 32-36-14 la saison dernière et ont raté les séries éliminatoires pour une deuxième année d'affilée.