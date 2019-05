 La Coupe Memorial : une occasion pour des espoirs de se faire valoir 

KYLE CICERELLA

La Presse Canadienne

Halifax La majorité des joueurs de la Ligue canadienne de hockey disponibles au prochain repêchage n'auront plus l'occasion d'impressionner les recruteurs de la LNH sur la patinoire d'ici la séance, le mois prochain.

Les quelques espoirs qui participeront à la Coupe Memorial, dont Raphaël Lavoie et Alex Beaucage, espèrent toutefois profiter de l'occasion pour mousser un peu leur candidature et faire bonne dernière impression pendant le championnat. La 101e édition de la Coupe Memorial ne mettra pas en vedette les plus beaux espoirs de la prochaine séance de repêchage. L'Américain Jack Hughes et le Finlandais Kaapo Kakko sont intouchables au sommet des listes et participent plutôt au Championnat du monde, en Slovaquie. Deux joueurs qui pourraient être repêchés en milieu ou fin de première ronde et quelques autres joueurs dont les noms pourraient être entendus lors du repêchage de la LNH à Vancouver les 21 et 22 juin prochains participent néanmoins au tournoi. Voici les cinq meilleurs joueurs admissibles au prochain repêchage de la LNH qui participent à la Coupe Memorial, selon la centrale de recrutement de la LNH. Raphaël Lavoie, attaquant, Mooseheads de Halifax

20e rang Statistiques en saison régulière : 32 buts, 73 points en 62 matchs Statistiques en séries éliminatoires : 20 buts, 32 points en 23 matchs Lavoie occupait le 13e rang du classement de la centrale de recrutement de la LNH lors du bilan de mi-saison et a glissé au 20e rang au terme de la saison régulière. Il a peut-être regagné des points en aidant les Mooseheads à se qualifier pour la finale de la LHJMQ. Lavoie a marqué 17 buts lors des 16 premiers matchs des siens en séries et a conclu le tournoi printanier au premier rang du circuit au chapitre des buts (20) et au deuxième rang pour les points (32). Il a remporté le trophée Mike Bossy en tant que meilleur espoir de la LHJMQ en vue du prochain repêchage. Brett Leason, attaquant, Raiders de Prince Albert

25e rang Statistiques en saison régulière : 36 buts, 89 points en 55 matchs Statistiques en séries éliminatoires : 10 buts, 25 points en 22 matchs Leason a célébré son 20e anniversaire de naissance il y a trois semaines et il a été ignoré lors des deux dernières séances de repêchage de la LNH. Il a finalement explosé à l'âge de 19 ans, accumulant 28 buts et 64 points lors d'une séquence de 30 matchs avec au moins un point - la plus longue du genre cette saison à travers la LCH. Son début de saison éclatant lui a valu une place au sein d'Équipe Canada junior. Il a ralenti la cadence en fin de saison et a glissé du 17e au 25e rang du classement de la centrale de recrutement de la LNH. Il a toutefois fait le nécessaire pour qu'une équipe du circuit Bettman lui donne une chance. Alex Beaucage, attaquant, Huskies de Rouyn-Noranda 64e rang Statistiques en saison régulière : 39 buts, 79 points en 68 matchs Statistiques en séries éliminatoires : cinq buts, 16 points en 16 matchs Beaucage s'est classé deuxième dans la LHJMQ parmi les joueurs admissibles au repêchage avec 39 buts et troisième avec 79 points. Il a ensuite aidé les Huskies à gagner la coupe du Président pour une deuxième fois en quatre ans. Son talent en zone offensive pourrait intriguer les équipes de la LNH et il ne serait pas étonnant d'en voir une le sélectionner tard en deuxième ronde ou en troisième ronde. Son père, Marc Beaucage, a participé à la Coupe Memorial avec le Titan de Laval en 1992 et 1993, mais n'a jamais été repêché dans la LNH. Keegan Stevenson, attaquant, Storm de Guelph

95e rang Statistiques en saison régulière : 19 buts, 34 points en 55 matchs Statistiques en séries éliminatoires : trois buts, cinq points en 23 matchs Malgré une faible production offensive, Stevenson est passé du 148e au 95e rang entre les bilans de mi-saison et de fin de saison de la centrale de recrutement de la LNH. Des acquisitions en janvier par le Storm l'ont fait reculer dans la hiérarchie de l'équipe et une blessure à une épaule subie en février l'a aussi empêché de continuer à se faire pleinement valoir. Il est le fils de Jeremy Stevenson, qui a disputé plus de 200 matchs dans la LNH. Pavel Gogolev, attaquant, Storm de Guelph

