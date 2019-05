Qui pourra freiner ces Bruins ?

Les Hurricanes ont perdu ce match par la marque de 4-0 et cette série par un total de 0-4 ; ils n'ont néanmoins pas à rougir. Ils n'étaient même pas du top 20 au classement général de la Ligue nationale au début de janvier. L'équipe, qui table sur deux gardiens réservistes et ne mise sur aucun joueur vedette, jouait malgré tout encore jusqu'à hier soir, alors que des équipes de loin supérieures sont à la maison depuis très longtemps.

À un certain moment, à la deuxième période, les joueurs de la Caroline ont passé 14 longues minutes sans réussir un seul tir au but. Ce qu'on a vu, ce sont des joueurs en noir et rouge tourner, tourner et tourner encore autour du filet... mais sans jamais tirer au but. Pourtant, les plus grands génies du hockey vous le diront : il est impossible de marquer des buts quand on ne tire pas.

Il y a aussi que les Hurricanes ont fini par tomber pour les pitreries de leurs adversaires (Brad Marchand, quelqu'un ?), et qu'à un certain moment, à partir du troisième match, ils se sont mis à jouer avec indiscipline. Hier, par exemple : une pénalité un peu navrante pour avoir joué à six, et une autre pour avoir foncé sur le gardien Tuukka Rask, qui en a peut-être un peu mis, mais bon.