 Les Stars accordent un nouveau contrat de six ans à Esa Lindell 

Les Stars de Dallas ont consenti une prolongation de contrat de six saisons d'une valeur totale de 34,8 millions US au défenseur Esa Lindell, a annoncé le directeur général Jim Nill par voie de communiqué jeudi.

Cette entente, d'une valeur de 5,8 millions par saison, arrivera à échéance à l'issue de la campagne 2024-25.

Lindell, qui est âgé de 24 ans, a marqué 11 buts et récolté 21 mentions d'assistance en 82 matchs avec les Stars cette saison. Il a d'ailleurs terminé au deuxième rang des buteurs en défensive chez les Stars, derrière son coéquipier Miro Heiskanen (12).

Le défenseur de six pieds, trois pouces et 215 livres a aussi inscrit un but et amassé trois mentions d'aide en 14 rencontres éliminatoires en 2019.

Lindell, qui est originaire de Vantaa, en Finlande, totalise 24 buts et 53 passes en 239 matchs en carrière dans la LNH avec les Stars. Il avait été repêché en troisième ronde, 74e au total, par la formation texane lors de l'encan de la LNH en 2012.