 Nick Suzuki et le Storm de Guelph se qualifient pour la Coupe Memorial 

Isaac Ratcliffe et le Storm de Guelph ont vécu tant de choses au cours des six dernières semaines qu'un retard de 2-0 après 20 minutes n'allait pas les décourager. Cette résilience est l'une des grandes raisons qui expliquent pourquoi ils participeront à la Coupe Memorial.

Ratcliffe a marqué deux buts et ajouté deux aides lors d'une deuxième période de cinq buts et le Storm a remporté la finale de la Ligue de hockey junior de l'Ontario en six matchs grâce à une victoire de 8-3 contre les 67's d'Ottawa dimanche après-midi.

« Nous sommes demeurés fort, nous sommes demeurés humbles", a déclaré Ratcliffe, le capitaine de 20 ans, au milieu d'une célébration chaotique sur la patinoire. Nous sommes passés par là avant et nous avons de nouveau réussi. »

Après avoir balayé les Rangers de Kitchener lors du premier tour des séries éliminatoires, Guelph s'est relevé après avoir perdu les trois premiers matchs de sa série contre les Knights de London avant de les éliminer en deuxième ronde. Le Storm s'est ensuite retrouvé devant un déficit de 3-1 contre le Spirit de Saginaw en finale de l'Association Ouest avant de signer trois victoires d'affilée, pour un autre triomphe en sept matchs.

Guelph a perdu les deux premiers matchs de la série à Ottawa avant de gagner les quatre suivants, incluant une victoire de 4-3 dans le château-fort des 67's lors du cinquième match, ce qui lui permettait de revenir à domicile avec une avance de 3-2 dans la série.

Ce sera la première participation de Guelph à la Coupe Memorial depuis 2014.

« Nous avons eu un départ difficile, mais nous avons eu des départs difficiles dans la plupart des autres séries", a déclaré Nick Suzuki, l'espoir du Canadien de Montréal, auteur d'un but et deux aides dimanche. L'équipe ne cesse jamais de travailler. »

Suzuki a été le meilleur marqueur des séries de la Ligue de l'Ontario avec 16 buts et 42 points en 24 matchs, soit 11 points de plus que le suivant, Sasha Chmelevski, des 67's.

Dans la victoire, Dmitri Samorukov a inscrit deux buts et deux aides également.

Cedric Ralph (1-1), Domenico Commisso (1-1) et Keegan Stevenson ont marqué les autres buts du Storm, qui a terminé la rencontre avec 39 tirs.

Noel Hoefenmayer, Kody Clark and Chmelevski ont fourni la riposte des 67's qui ont dirigé 26 rondelles vers Anthony Popovich.

Les 67's ont amorcé les séries avec une séquence de 14 victoires, un record de la Ligue de l'Ontario, avant de perdre quatre matchs de suite et voir leur saison se terminer de façon abrupte.

« C'est difficile d'y penser en ce moment, a déclaré Chmelevski. Ce sera pire encore plus tard, mais (je suis) très fier du groupe que nous avons. Nous sommes des frères pour la vie. »

Le tournoi commence vendredi à Halifax et réunira deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit les Mooseheads, à titre de club-hôte, et les Huskies de Rouyn-Noranda, vainqueurs de la coupe du Président samedi.

Plus tard dimanche, les Raiders de Prince Albert tentaient de compléter le quatuor d'équipes alors qu'ils seront les hôtes du sixième match de leur série finale de la Ligue de l'Ouest, face aux Giants de Vancouver.