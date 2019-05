Islanders-Hurricanes: un style qui a ses limites

Warren Foegele, Justin Faulk et leurs coéquipiers des Hurricanes de la Caroline s'approchent d'une participation à la finale de l'Association de l'Est.

Guillaume Lefrançois

La Presse La Presse Suivre @glefrancoislp Autant ce duel Hurricanes-Islanders opposait deux équipes sympathiques à leur façon, autant c'était un choc de philosophies de hockey entre des Hurricanes rapides et dangereux, et des Islanders lourds et teigneux.

Les Hurricanes l'ont emporté 5-2, hier, pour prendre une avance de 3-0 dans cette série de deuxième tour. Et plus la série progresse, plus on sent que la formule des Islanders atteint ses limites. En toute honnêteté, il faut reconnaître que cette formule a amené les insulaires nettement plus loin que ce que quiconque aurait pu prédire. Mais elle est maintenant à une défaite d'être chose du passé. La rencontre d'hier regorgeait de séquences où ce choc des identités tournait à la faveur des Hurricanes. La plus évocatrice: les sept minutes de jeu ininterrompu, tard en troisième période, après que Justin Williams eut donné l'avance aux Hurricanes. Des minutes pendant lesquelles les Islanders, qui se battaient pourtant pour leur survie, ont été assiégés dans leur territoire. C'était revirement après revirement, et à part donner quelques mises en échec, les New-Yorkais étaient incapables de faire quoi que ce soit. L'autre indice qui ne ment pas: le quatrième trio des Islanders. Formée des rugueux Cal Clutterbuck, Casey Cizikas et Matt Martin, cette unité est surnommée «le trio d'identité» des Islanders. Les trois comparses ont connu une saison historique pour un quatrième trio, avec Cizikas qui a atteint la marque des 20 buts. Mais depuis le début des séries, c'est le néant. Les trois joueurs n'ont toujours pas de point après sept matchs et présentent un différentiel combiné de -12. Hier, à trois, ils ont obtenu un seul tir. Après une première présence énergique, on les a surtout remarqués pour les présences qu'ils passaient coincés dans leur territoire. À ce sujet, et sachant que les Islanders ont joué du hockey de rattrapage en fin de match, on peut certainement se demander ce qui a motivé la décision de Barry Trotz d'envoyer ce trio pas une, mais bien deux fois dans les 10 dernières minutes, quand son équipe devait marquer coûte que coûte. C'est autant de présences que Jordan Eberle, qui a disputé un excellent match.

Agrandir Barry Trotz et les Islanders de New York sont au bord du gouffre. PHOTO GERRY BROOME, ASSOCIATED PRESS