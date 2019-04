Les blessés s'accumulent chez les Hurricanes

Associated Press Raleigh, Caroline du Nord

L'entraîneur-chef Rod Brind'Amour a également révélé que l'attaquant Saku Maenalanen est susceptible de rater le reste de la série de deuxième tour contre les Islanders de New York en raison d'une blessure au haut du corps.

Brind'Amour a fait cette mise à jour au lendemain d'un match où la liste des blessés de l'équipe s'est allongée lors d'une victoire de 2-1 qui permet aux Hurricanes de mener la série 2-0. Le troisième match sera présenté mercredi soir.

Mrazek, qui a effectué 210 arrêts sur 230 tirs et qui présente un palmarès de 5-3 en séries éliminatoires, a quitté le match après six minutes et demie en deuxième période. Il a été remplacé par Curtis McElhinney, qui n'a cédé sur aucun des 17 tirs dirigés vers lui.

Brind'Amour a décrit l'état de Mrazek comme « actuellement de bonnes nouvelles » puisque ça ne semble pas une blessure à long terme. L'équipe a néanmoins rappelé le gardien Alex Nedeljkovic de son club-école de Charlotte dans la Ligue américaine par mesure d'urgence.

Van Riemsdyk s'est blessé après environ 30 secondes de jeu, dimanche, quand il a encaissé une solide mise en échec de Cal Clutterbuck. Il a quitté la patinoire en se tenant l'épaule gauche et il est demeuré assis sur le banc pendant plusieurs minutes avant de retraiter au vestiaire. Maenalanen est tombé au combat à la troisième période.

En tout, officiellement six joueurs des Hurricanes doivent composer avec des blessures, trois d'entre elles étant survenues lors de la série de premier tour contre les Capitals de Washington.

Les attaquants Andrei Svechnikov (protocole de commotion cérébrale) et Micheal Ferland (haut du corps) n'ont pas joué depuis le troisième match de la série précédente et Brind'Amour a aussi parlé d'évaluation au jour le jour, ajoutant qu'on saura après l'entraînement de mardi s'ils sont prêts à revenir au jeu.

En plus, l'attaquant Jordan Martinook - qui a quitté le quatrième match contre les Capitals avec une blessure au bas du corps - a fait son retour deux matchs plus tard. Brind'Amour a estimé que les trois jours entre les matchs lui seront bénéfiques.