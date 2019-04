Les Simpson se moquent des Sénateurs

Lisa réplique en se croisant les doigts et en suppliant à plusieurs reprises « s'il vous plaît, pas Ottawa », avant que l'agent lui mette une casquette des Sénateurs sur la tête et s'excuse de la déception.

Il dit à Lisa que pendant son séjour au Canada, on lui « assignerait sa propre équipe de hockey. »

Les Sénateurs ont terminé derniers dans la LNH avec une fiche de 29-47-6 la saison dernière.

L'équipe a connu une saison difficile dès le début du camp d'entraînement lorsque le capitaine Erik Karlsson a été échangé aux Sharks de San Jose.

Puis, il y a eu une vidéo mise en ligne par un chauffeur d'Uber dans laquelle des joueurs se plaignent d'un entraîneur adjoint, les départs de Mark Stone, de Matt Duchene et de Ryan Dzingel à la date limite des transferts et le congédiement de l'entraîneur-chef Guy Boucher avec 18 matchs à la saison.

L'épisode a également mis l'accent sur de nombreux stéréotypes sportifs canadiens, dont une photo d'un enfant muni d'un balai de curling, ainsi qu'une autre scène avec une lampe en forme de Coupe Stanley posée sur une table et un tapis avec le logo des Nordiques de Québec.

Les Simpson visitent les chutes Niagara et, après une série d'incidents, Lisa franchit le puissant cours d'eau qui sépare l'Ontario et New York.

Elle se retrouve du côté canadien et est admise à l'hôpital, où elle est nommée partisane honoraire des Sénateurs pendant qu'elle se renseigne sur la couverture des soins de santé au Canada.

Tim Long, producteur-conseil des Simpson, a grandi à Exeter, en Ontario. Il est l'un des trois auteurs canadiens, les autres étant Joel H. Cohen et Jeff Westbrook.