L'Avalanche nivelle la série face aux Sharks

Alors que son club tirait de l'arrière en deuxième période et face au danger de se faire mener par deux matchs dans la série, l'entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado Jared Bednar a rassemblé trois de ses meilleurs marqueurs au sein d'un trio et a obtenu les résultats escomptés.

Tyson Barrie et Gabriel Landeskog ont récolté un but et une aide pour remettre l'Avalanche sur le droit chemin en deuxième période et la formation du Colorado a défait les Sharks de San Jose 4-3, dimanche, pour niveler les chances dans la série demi-finale de l'Association de l'Ouest.

Landeskog a amorcé la remontée des visiteurs en remettant les compteurs à zéro à 8 : 21 de la deuxième période. Il a par la suite mis la table pour le but égalisateur de Barrie après avoir effectué un premier tir vers la cage des Sharks suite à la superbe passe de Mikko Rantanen.

« Nous n'avons pas créé beaucoup de choses intéressantes en première période, alors Jared (Bednar) a voulu changer les choses un peu pour donner une étincelle, a raconté Rantanen. Landeskog nous a permis d'inscrire le premier but et il n'y avait pas de retour en arrière possible. »

Matt Nieto a creusé l'écart en enfilant l'aiguille à mi-chemin au troisième engagement et Nathan MacKinnon a complété la marque dans un filet désert, avec un peu plus d'une à faire. Barrie a ajouté une aide à sa fiche sur le troisième but des siens.