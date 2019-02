 Mats Zuccarello se blesse dans la victoire des Stars contre les Blackhawks 

Jason Spezza a profité d'un avantage numérique de deux joueurs pour inscrire le but victorieux en troisième période et les Stars de Dallas ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3, dimanche.

MATT CARLSON Associated Press Chicago

Spezza accepté une passe d'Alexander Radulov et il a poussé la rondelle derrière le gardien Cam Ward. Les Stars ont laissé filer une avance de 3-0 avant de finalement s'en tirer avec les deux points.

L'attaquant vedette des Blackhawks Patrick Kane a été blanchi de la feuille de pointage, mettant fin à une séquence de 20 matchs avec au moins un point.

Mats Zuccarello a récolté un but et une mention d'assistance à ses débuts avec les Stars, mais il a quitté la rencontre en raison d'une blessure au haut du corps. Radulov et Radek Faksa ont aussi fait bouger les cordages alors qu'Anton Khudobin a effectué 44 arrêts.

Les Stars sont en plein coeur d'une lutte pour une place en séries dans l'Association Ouest et ils occupent le premier rang des équipes repêchées.

Chris Kunitz, Drake Caggiula et Jonathan Toews ont aidé les Blackhawks à niveler la marque. Duncan Keith et Erik Gustafsson ont tous les deux préparé deux buts tandis que Ward a conclu la rencontre avec 25 arrêts.