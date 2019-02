Kucherov, Tarasenko et Crosby au tableau d'honneur

L'ailier droit Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay, l'ailier droit Vladimir Tarasenko des Blues de St. Louis et le centre Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh figurent au tableau d'honneur de la dernière semaine d'activités dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne New York

Kucherov a totalisé trois buts et sept mentions d'aide en trois matchs pour aider le Lightning à prolonger sa séquence victorieuse à cinq. Il a entrepris la semaine avec des performance de quatre points contre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas.

Tarasenko a lui aussi inscrit plus d'un point à chacune de ses quatre rencontres, récoltant quatre buts et six passes. Il a franchi le cap des 400 points en carrière, lui qui en compte 401 (204 buts, 197 passes) en 478 matchs. Les Blues en ont par ailleurs profité pour égaler un record de la concession avec leur 10e victoire d'affilée.

Crosby a réussi deux buts et huit passes en quatre matchs pour mener les Penguins à trois victoires.