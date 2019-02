 Galchenyuk et les Coyotes blanchissent les Maple Leafs 2-0 

Darcy Kuemper a effectué 21 arrêts et les Coyotes de l'Arizona ont gâché le retour d'Auston Matthews dans sa région, alors qu'ils ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-0, samedi.

Associated Press Glendale

Alex Galchenyuk et Josh Archibald ont marqué en deuxième période pour les Coyotes.

Les Maple Leafs avaient remporté six de leurs sept derniers matchs avant d'arriver dans le désert de l'Arizona. Ils n'ont pas été en mesure de jouer avec la même fougue que les Coyotes lors du cinquième arrêt de leur voyage de six rencontres, décochant seulement 16 tirs avant qu'ils remplacent le gardien Frederik Andersen par un attaquant supplémentaire avec trois minutes et demie à jouer.

Kuemper a réussi un deuxième jeu blanc cette saison et un 13e en carrière.

Andersen a repoussé 27 tirs.

Matthews a grandi à Scottsdale et est devenu le premier joueur natif de l'Arizona à être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH, en 2016.