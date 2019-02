Les Flyers viennent à bout des Wings 6-5

Les Red Wings, qui tiraient de l'arrière 5-1 en début de troisième période, n'ont donc toujours pas triomphé à Philadelphie depuis plus de 20 ans. Les Flyers ont une fiche de 15-0-1 à domicile contre les Red Wings depuis qu'ils ont été balayés par eux en finale de la Coupe Stanley en 1997.

Les locaux menaient 5-1 avec 19 minutes à écouler à la rencontre. Les Red Wings ont couronné leur remontée lorsque le Québécois Anthony Mantha a inscrit son deuxième filet de la rencontre pour créer l'égalité 5-5, avec sept secondes à jouer.

Konecny a cependant procuré une 11e victoire aux Flyers à leurs 13 derniers duels en complétant une belle manoeuvre autour du filet adverse, alors qu'on évoluait à trois-contre-trois. Sean Couturier a décoché un tir vers le filet de Jonathan Bernier et le retour s'est retrouvé sur la lame du bâton de Konecny, qui a habilement contourné le filet des Red Wings avant d'effectuer un tir à l'intérieur du poteau qui a battu de vitesse Bernier.

Il s'agissait du premier match d'une série aller-retour entre les deux équipes, qui s'affronteront dimanche soir à Detroit.

Nolan Patrick a marqué un but et obtenu deux mentions d'assistance, Scott Laughton et Shayne Gostisbehere ont amassé un but et une passe chacun et Jakub Voracek a complété la marque pour les Flyers, qui accusaient un retard de huit points sur les détenteurs du huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Est - les Penguins de Pittsburgh.

Tyler Bertuzzi a riposté avec un but et une mention d'aide à son retour au jeu avec les Red Wings, tandis que Thomas Vanek et Gustav Nyquist noircissaient eux aussi la feuille de pointage.

L'entraîneur-chef des Red Wings Jeff Blashill a chassé le gardien Kimmy Howard du match après qu'il eut cédé deux fois en 1 : 24 au début de la troisième période, lui préférant Bernier.

Pour sa part, Carter Hart a effectué 33 arrêts et signé sa neuvième victoire à ses 10 derniers matchs.