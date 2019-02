Canadien: cinq candidats avant la date limite

Il est déjà de notoriété publique que la direction du Canadien a assisté à quelques matchs des Ducks d'Anaheim récemment, et selon les rumeurs, le joueur convoité serait ce gars-là. Il faut bien comprendre que Fowler, un défenseur de 27 ans, correspond en tout point à ce que le Canadien recherche afin de s'améliorer à court terme. Fowler pourrait débarquer au Centre Bell pour jouer à la gauche de Shea Weber sur le premier duo défensif, il est rapide et il est capable de faire circuler la rondelle. C'est vrai, il possède déjà un lourd contrat, valide jusqu'en 2025-2026 au coût moyen de 6,5 millions de dollars. C'est cher, mais c'est le prix à payer afin d'obtenir un premier duo défensif qui placerait immédiatement le Canadien en position de force pour la dernière ligne droite.

Un attaquant qui est du type «joueur de caractère», un genre qu'affectionne particulièrement le DG du CH, comme on le sait très bien. Mais ce qui est vraiment intéressant en ce qui concerne ce joueur de 27 ans, c'est sa polyvalence (il peut jouer à l'aile ou au centre, ce qui serait très pratique ici) et aussi son jeu en avantage numérique. De fait, cet ancien choix de premier tour des Kings, le cinquième joueur choisi au total lors de l'encan de 2009, a réussi 55 de ses 147 buts dans la LNH en avantage numérique. Rien que pour ce petit détail, Schenn viendrait combler une grosse lacune chez le CH. Son présent contrat, qui compte pour 5,1 millions de dollars sur la masse salariale, est valide jusqu'en 2019-2020.

Chez les Sénateurs, tout doit partir, y compris des joueurs, des entraîneurs et peut-être aussi quelques meubles. Dans cette immense vente-débarras qui approche à grands pas, Mark Stone sera fort probablement appelé à faire ses valises, lui aussi. Ce qu'il y a d'impressionnant dans le cas de cet attaquant de 26 ans, c'est qu'il maintient cette saison un rythme d'un point par match même s'il joue pour la pire équipe de toute la LNH. Les Sénateurs ne vont évidemment pas le donner, et le problème, c'est que Stone n'a pas de contrat en vue de la prochaine saison. Marc Bergevin serait-il prêt à sacrifier un peu de l'avenir de l'équipe pour un joueur qui pourrait n'être que de passage? C'est une bonne question. Mais si Stone est prêt à accepter un nouveau contrat dans l'immédiat, alors là, pourquoi pas?

Wayne Simmonds

Un autre candidat intéressant en raison de ce qu'il peut apporter en situation d'avantage numérique. L'attaquant des Flyers a réussi 5 de ses 16 buts cette saison dans ces circonstances, et avec son physique imposant, il est très capable de nuire au gardien ennemi quand son club a l'avantage d'un joueur. Simmonds ne sera probablement plus un marqueur de 30 buts et il est sans contrat en vue de la prochaine saison, mais dans la catégorie des joueurs de location, il est un candidat très intéressant.