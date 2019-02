Les Blackhawks récoltent un septième gain d'affilée

Dominik Kahun a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de se faire complice d'un autre but et les Blackhawks de Chicago ont signé un septième gain d'affilée en vertu d'un gain de 5-2 face aux Red Wings de Detroit, dimanche.

Le second trio des Blackhawks, composé de Kahun, Dylan Strome et Alex DeBrincat ont une fois de plus livré la marchandise, alors que les Blackhawks ont poursuivi leur remontée après avoir connu un début de saison de misère. Strome a récolté un but et deux aides, alors que DeBrincat a prolongé à huit sa séquence de matchs avec au mois un point, amassant trois mentions d'assistance.

Après que les Red Wings eurent réduit l'écart à un seul but en troisième période, Patrick Kane a répliqué en enfilant son 33e but de la saison. Kane a fait 4-2 lorsqu'il a battu Jonathan Bernier du côté du bâton, avec 3:33 à faire.

Kane a ajouté une aide à sa fiche lorsque Jonathan Toews a touché la cible dans un filet désert, avec 2:01 à écouler. Il s'agissait du 25e but de Toews cette saison.

Gustav Nyquist et Christoffer Ehn ont répliqué pour Detroit (21-28-7), qui a encaissé un troisième revers de suite. Bernier a réalisé 31 arrêts.