Shaw de retour, Byron sur la liste des blessés

« J'ai hâte, je suis enthousiaste, je suis affamé, a lancé le numéro 65 aux journalistes, après l'entraînement matinal à Brossard.

«Qui aime faire des séances supplémentaires de patinage tous les jours ? J'aime bien mieux jouer les matchs », a-t-il ajouté.

Si on se fie aux exercices de ce matin, il reviendra directement dans un trio offensif en plus de jouer en avantage numérique. Il formait un trio avec Max Domi et Tomas Tatar, et s'est exercé avec la deuxième unité d'avantage numérique.

« Le premier match de la saison, justement contre Toronto, il avait manqué beaucoup de temps en raison de sa blessure et il avait été très bon. Il travaille fort dans les entraînements. Quand il revient d'une blessure, il n'a pas peur d'y consacrer du temps. Ça rend son retour beaucoup plus facile. »

Avant de se blesser, Shaw totalisait 11 buts et 13 passes pour 24 points en 36 matchs et connaissait les meilleurs moments de sa carrière. Mais l'athlète de 27 ans a affirmé avoir voulu être prudent pour ne pas précipiter son retour.

« C'était plus long que prévu, mais mieux vaut être prudent. Ma santé est importante, j'ai maintenant une famille. C'est correct d'avoir pris un peu plus de temps. Je suis plus mature aujourd'hui, mais ça ne changera pas ma façon de jouer. Je vais continuer à aller dans les coins et au filet. »

Shaw traîne de lourds antécédents de commotion cérébrale, ce qui explique pourquoi la prudence allait de soi. « Je n'ai pas été frappé à la tête. Mais il fallait être prudent. »

Il a tout de même admis avoir quelque peu craint qu'il ait subi une autre commotion. « J'étais peut-être un peu inquiet. On m'a soigné comme si j'en avais subi une. L'important était que je reste en santé et que je n'aie pas de conséquences à long terme. »

Pour lui faire une place dans la formation, le Tricolore a placé l'attaquant Paul Byron sur la liste des blessés. Byron est blessé à un avant-bras et a raté les deux derniers matchs.

Alignement ce matin

Drouin-Danault-Gallagher

Tatar-Domi-Shaw

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Hudon-Chaput-Deslauriers

Agostino et Peca en trop

Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

Alzner en trop

Price