Jets-Canadien: un premier message envoyé

Hier, en battant de façon convaincante les puissants Jets de Winnipeg 5-2, les hommes de Claude Julien ont fait un pas dans la bonne direction.

Pour s'en convaincre, il suffisait d'écouter le point de presse de l'entraîneur-chef. Julien, comme plusieurs de ses homologues, pèse toujours ses mots, se garde une petite gêne avant de trop encenser ses joueurs. Ses premières paroles hier: «On a joué tout un match.»

Le Tricolore avait gagné sept de ses neuf derniers matchs avant la victoire d'hier. Mais plusieurs de ces victoires avaient été acquises contre des équipes qui connaissent des moments difficiles. Les Oilers, les Ducks, les Coyotes, les Panthers...

Cette semaine, ce sont de grosses pointures: Winnipeg hier, Toronto demain. Nashville et Tampa la semaine prochaine.

Hier, c'était une équipe des Jets en pleine santé qui débarquait au Centre Bell, l'excellent Josh Morrissey étant le seul blessé. Dustin Byfuglien, le coeur et l'âme de Winnipeg, revenait au jeu. C'était le gardien numéro 1, Connor Hellebuyck, devant le filet. C'était l'incroyable trio de Blake Wheeler, Mark Scheifele et Kyle Connor qui sonnait la charge. Les Jets n'arrivaient pas pour un deuxième match en deux soirs. Comme le Canadien, ils avaient eux aussi joué mardi.

Bref, à tous égards, ce triomphe est parfaitement légitime, avec à la clé 53 tirs sur le filet adverse. En anglais, on parle de statement pour décrire ce genre de victoire. De message. Personne n'a voulu aller aussi loin en entrevue, mais Julien a bien expliqué la portée de la rencontre.

«Je n'ai pas dit aux joueurs que c'était un gros match. Je leur ai dit que c'était un match excitant. Ce sera ça [demain] aussi. C'est excitant contre ces équipes. On respectait les Jets. Je n'ai pas dit qu'on était intimidés, j'ai dit qu'on les respectait. On a joué 60 bonnes minutes.»

«L'approche des matchs a beaucoup changé, a ajouté Jonathan Drouin. L'an passé, on attendait plus de voir ce que l'autre équipe allait faire. Cette année, c'est nous, on contrôle ce qu'on peut contrôler, on se concentre sur nos affaires et on veut forcer l'autre équipe à s'ajuster à nous.»

Ambiance des séries

Parlant de l'an passé... Le Canadien est au coeur d'une séquence de cinq matchs en huit jours. On imagine très bien l'ambiance lourde qui aurait régné sur le Centre Bell si le Canadien de 2017-2018 avait eu à disputer une telle séquence...

Hier, on avait plutôt l'impression de revoir le Centre Bell des mois d'avril et mai (eh non, on ne peut pas encore dire juin!). Quand un thème aussi usé que Wonderwall fait chanter l'amphithéâtre en entier, c'est signe que la fête est bien prise!

Coïncidence ou pas, c'est dans cette ambiance des séries qu'on a vu Drouin disputer peut-être son meilleur match depuis son arrivée chez le CH. Deux buts, deux passes, neuf tirs, fiche de +3. Et une querelle avec Scheifele pour couronner le tout!

Le lien est intéressant, car Drouin a toujours été perçu comme ce type de joueur qui répond présent quand l'enjeu le commande. Il l'avait fait avec le Lightning en 2016. Il l'a fait trois fois plutôt qu'une avec les Mooseheads d'Halifax.

Le quintette formé de Drouin, Phillip Danault, Brendan Gallagher, Victor Mete et Shea Weber a livré une grande performance pour neutraliser le trio de Scheifele, chacun des cinq y allant de sa contribution pour y parvenir. Ça inclut Drouin, qui était aux antipodes du joueur un peu énigmatique que l'on a vu certains soirs cette saison. Comme s'il avait carburé à l'ambiance festive de l'amphithéâtre.

«C'est ça qu'on veut. Je ne l'ai pas vécu l'an passé, j'ai seulement vu ce que c'était à la télévision. Je ne peux pas imaginer le Centre Bell un premier match des séries, a indiqué Drouin. C'est notre but. On sait qu'au bout du compte, si on fait tous ces efforts, ça va nous permettre de jouer en séries.»

Parlant des séries, voilà que les Maple Leafs débarquent au Centre Bell demain. Si le tournoi commençait aujourd'hui, ce serait justement un tout premier Canadien-Leafs depuis 1979. Avec des performances comme celle d'hier, difficile de ne pas voir ce match une mise en bouche en vue des séries.

- - -

En hausse: Victor Mete

Coupable d'un mauvais changement sur le but des Jets en début de match, le petit défenseur a répondu en offrant l'une des meilleures performances de sa jeune carrière. Avec des matchs comme ça, le premier but ne saurait tarder.

En baisse: Brett Kulak

Il est un peu injuste de devoir mettre un joueur en rouge ici, mais pour la forme, allons-y avec Brett Kulak, auteur de quelques bévues. Il a toutefois eu l'air d'un gagnant du trophée Norris en comparaison avec Ben Chiarot de l'autre côté.

Le chiffre du match: 7

Carey Price a signé une septième victoire de suite. Le Tricolore a beau avoir obtenu 53 tirs, il a eu son mot à dire dans cette victoire.