Les Rangers s'imposent face aux Bruins 4-3

Tony DeAngelo a réussi le but vainqueur au septième tour de la fusillade, mercredi, permettant aux Rangers de New York de s'imposer 4-3 face aux Bruins de Boston.

VIN A. CHERWOO Associated Press New York

Mika Zibanejad, Kevin Hayes et Filip Chytil ont été les buteurs des New-Yorkais en temps régulier.

Alexandar Georgiev a bloqué 27 tirs et les Rangers ont renoué avec la victoire, après des revers par un but contre le Lightning et les Kings.

Danton Heinen, David Pastrnak et Patrice Bergeron ont riposté pour Boston. Pastrnak en est à six buts et 13 points à ses 10 derniers matchs.

Brad Marchand a fourni deux passes, portant son total à 11 mentions d'aide depuis neuf rencontres.

Jaroslav Halak a fait 36 arrêts pour les Bruins, qui ont arraché au moins un point dans un cinquième match de suite (2-0-3).